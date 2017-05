D. Cuenca sumó su tercera victoria seguida tras superar 2-0 a Liga de Quito

Con goles de los argentinos Richard Schunke y Juan Ignacio Dinenno, marcados a los 37 y 90 minutos, Deportivo Cuenca ganó 2-0 a Liga de Quito. Unos 4000 hinchas llegaron al estadio Alejandro Serrano Aguilar, 200 del club visitante.

El conjunto quiteño, que vistió un uniforme verde oscuro, se mostró con un fútbol defensivo desde el primer minuto de juego. El representativo cuencano, en cambio, salió dispuesto a buscar la victoria con buen control del balón y con ataques por los diferentes sectores de la cancha.



La primera llegada de peligro se registró a los 3 minutos, cuando Schunke remató de cabeza y el portero Daniel Viteri desvió el balón al tiro de esquina. Otro remate de cabeza se registró a los 16 minutos, a través del volante argentino Michael Hoyos. Su disparo pasó rozando el vértice.



Liga esperó al rival y trató de atacar de contragolpe, con la velocidad de Fernando Guerrero y Anderson Julio. Sin embargo, sus ataques no fueron efectivos porque el balón se quedaba en los charcos de agua que se reunió por las constantes lluvias.



Por lesión, dejó la cancha el volante Fernando Guerrero e ingresó Jonathan Betancourt. Hasta los 30 minutos, el conjunto capitalino no tuvo una clara llegada al arco custodiado por Hamilton Piedra. Sin embargo, empezó a controlar el medio campo y llegó con remates de Betancourt y José Cevallos.



Cuando las acciones estaban parejas se concretó el gol del equipo cuencano, al minuto 37 por intermedio de Schunke, quien con un certero frentazo aprovechó un tiro de esquina de Jonny Uchauri. La hinchada cuencano, que llegó al estadio pese a la lluvia , festejó con saltos y abrazos.



Durante la primera etapa, el ímpetu del delantero argentino Hernán Barco no fue suficiente para superar a Schunke, quien lo marcó con precisión. El goleador del conjunto albo siempre colaboró con la defensa en los tiros de esquina.

Liga de Quito, en la segunda etapa, salió a la cancha con retraso. Por los altos parlantes se pidió la presencia del conjunto dirigido por Gustavo Minúa. El conjunto quiteño salió con una disposición ofensiva y empezó a inquietar a sistema defensivo local.

La situación cambió con relación a la primera etapa. Deportivo Cuenca empezó defender el triunfo, lo que facilitó las llegadas al conjunto visitante. Los ataques surgían desde la propia cancha, mediante contragolpe.



Barco fue el más peligroso, que incluso tenía la marca de dos personas. Los ingresos de Rubén Olivera y Ronie Carrillo también reforzaron la ofensiva visitante. Pero, la desesperación de los delanteros evitó que llegara el empate.



Deportivo Cuenca, de contragolpe, tuvo la oportunidad de asegurar el triunfo con los contragolpes de Édison Preciado y Uchuari, les faltó tranquilidad al momento de definir. A los 82 minutos, Liga estuvo cerca del empate con remate de Betancourt, pero el balón se estrelló en el vértice.



Cuando Liga seguía en busca del empate, el conjunto cuencano marcó el 2-0 por intermedio del delantero argentino Juan Ignacio Dinenno, tras una jugada por la banda izquierda de Ronaldo Johnson. El goleador con un toque sutil marcó el tanto.

Deportivo Cuenca sumó su tercera victoria seguida y acumula 21 puntos, mientras Liga de Quito se queda con mueve unidades.

