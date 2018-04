Con dos extranjeros en la banca, Deportivo Cuenca recibe a El Nacional

Los argentinos Matías Contreras y Facundo Melivillo van al banco de suplentes del Deportivo Cuenca para el juego de este domingo 1 de abril del 2018 ante El Nacional. El partido se juega desde las 11:30, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, válido por la séptima fecha de la Serie A.

Contreras y Melivillo, defensa central y volante creativo, no han exhibido el nivel futbolístico con el que llegaron precedidos. Por ese motivo, el técnico argentino Aníbal Biggeri anticipó que en sus puestos irán los ecuatorianos Anthony Bedoya y Édison Preciado. Este último ha mostrado mejor accionar que Melivillo.



Esas no serán dos únicas variantes, porque también Fabricio Bagüí va de titular como lateral derecho para cubrir el vacío de Bryan Carabali, quien jugará en el medio campo. Otro integrante que tiene la oportunidad desde el primer minuto es Jonathan De la Cruz. Con esos cambios se espera una mejor respuesta en la cancha.



Hasta la fecha, Deportivo Cuenca suma cuatro puntos en seis partidos, producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas. El Nacional, en cambio, tiene seis puntos, por dos triunfos, cero empates y cuatro derrotas. Se enfrenan las peores defensas del torneo, con 15 y 14 goles en contra.



Con las novedades anotadas, el ‘Expreso Austral’ forma hoy con Brian Heras, en la defensa; Bagüí, Brian Cucco, Bedoya y Carlos Cuero, en la defensa; Carabalí, Marco Mosquera, De la Cruz y Preciado, en el medio campo; Juan Diego Rojas y Daniel Porozo, en la delantera.



Para el representativo azuayo el cotejo ante el conjunto militar es vital para la continuidad o no del técnico Biggeri, quien en más de una ocasión ha dicho públicamente que no se aferra al cargo. En cada partido, el DT hace cambios en procura de encontrar su equipo ideal.