Del Potro es baja del Abierto de Australia para hacer una larga pretemporada

Juan Martín del Potro, tenista argentino número 38 de la clasificación de la ATP, no jugará el Abierto de Australia, del 16 al 29 de enero, para "hacer una preparación extensa con acento en lo físico", según informó este viernes 23 de diciembre de 2016 su jefe de prensa en un comunicado.

"Juan Martín decidió finalmente hacer una preparación extensa con acento en lo físico, que necesitaba hace tiempo y que no pudo realizar en 2015/16, y por eso no podrá jugar en Auckland y el Abierto de Australia", detalla el texto.



Del Potro, de 28 años, había puesto en duda su participación en el primer Grand Slam de la temporada este martes al afirmar que "no lograría el objetivo" porque quedaban pocos días de entrenamiento antes del comienzo del torneo.



Ese mismo día dijo que "analizará" su presencia en la primera serie de la Copa Davis de 2017, a disputarse del 3 al 5 de febrero ante Italia.



La Torre de Tandil regresó al circuito en febrero de este año tras someterse a su tercera operación en la muñeca izquierda y escaló desde el puesto 1 045 de la clasificación de la ATP al 38.

La temporada de Delpo se extendió hasta el 27 de noviembre, cuando ganó la primera Copa Davis de Argentina al vencer a Croacia en Zagreb por 2-3.



El tandilense despedirá el 2016 con dos partidos amistosos, el 27 y 28 de diciembre, ante el español David Ferrer en la provincia de Buenos Aires.