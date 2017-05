Álex Chancusig heredó de su padre la pasión por el atletismo

Ya subió al podio en dos ocasiones, pero ahora va por el triunfo. Álex Chancusig está listo para la carrera Últimas Noticias 15K que se disputará el domingo 4 de junio.

“Será la tercera ocasión que participe. En los dos años anteriores quedé tercero, ahora voy por el título”, dijo el atleta que se entrena de lunes a viernes en el estadio Atahualpa, de 07:00 a 09:00 y el fin de semana en el parque Bicentenario. Lo hace bajo la dirección técnica de Nelson Otáñez. “Será una carrera muy difícil, los demás atletas también se están preparando”, dijo el deportista de 20 años.



Citó a Jonathan Herrera como el rival a vencer. “Estamos muy parejos, en algunas carreras me ha ganado y en otros he sido yo. Tenemos la misma edad y estamos en similitud de condiciones. Será una carrera difícil para los dos”.



Practica el atletismo desde hace tres años. Heredó este gusto por el asfalto de su padre, César Chancusig quien fue atleta destacado entre los noventa e inicios de este siglo. “Mi padre es mi inspiración, pero también debo agradecer a toda mi familia. Siempre me apoya y me incentiva a ser mejor cada día”.



De su padre recibe consejos de la experiencia que le dejó su etapa de atleta. “En ocasiones me acompaña y corre conmigo en una bicicleta. Me indica qué correctivos de hacer para tratar de ganar”. Lamenta que haya carreras que no le dejan ir a su lado, “las reglas son así y nos toca respetarlas”.

Dijo que su padre tiene un buen número de medallas y trofeos ganadas en su vida de atleta, “ahora, el que va sumando medallas soy yo”.



Recientemente ganó la 10K que organizó el Centro Comercial El Recreo en el sur de Quito y fue tercero en los 15K del Festival Atlético Ciudad de Cuenca que organizó Jefferson Pérez el mes pasado. “Desde hace cuatro meses participo con mi nueva silla, una Orthosander, fabricada con aluminio y especialmente diseñada para atletismo de competición. Utiliza un sistema compensador de precisión y equilibrio. Las llantas son de carbono”.



De su experiencia en las anteriores ediciones, Álex dice que el tramo de la calle 5 de Junio es la más complicada en la Últimas Noticias 15K. “Más que preparación física y muscular, ese ascenso hay que hacerlo con mucha fuerza y voluntad. Tenemos que poner ahí el corazón”.



Por el trabajo realizado, espera a correr en un rimo de competencia de 2:50 minutos cada kilómetro. “Mi deseo es lograr el primer lugar para luego competir en el exterior. Quisiera correr una maratón en el exterior”. No ha logrado aún concretar una participación internacional. “El año pasado viajamos a Corea del Sur, pero solo a entrenar. Participamos en un campamento de sky”.



Por su edad (20 años) está listo para iniciar un proceso para los Juego Paralímpicos de Tokio 2020. Para ello debe ir sumando entrenamientos, competencias y marcas.