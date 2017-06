Kevin Durant: 'Es el triunfo de todo el equipo y el que queríamos'

El alero Kevin Durant, que jugó su primer partido de Finales de la NBA con los Warriors de Golden State dijo sentirse satisfecho con el triunfo logrado, gracias a la gran labor de equipo que les permitió vencer por 113-91 a los Cavaliers de Cleveland.

"No tengo ninguna duda que podríamos haber jugado mucho mejor de lo que lo hicimos esta noche, pero en las Finales lo que importa es conseguir la victoria y eso es lo que logramos", destacó Durant al concluir el partido, en el que fue el líder encestador de los Warriors con 38 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias.



La nueva estrella de los Warriors reiteró que su labor individual no hubiese tenido ningún valor de no ser por el buen trabajo que hizo todo el equipo. "Fuimos a más a medida que cada uno de los compañeros aportaban su gran labor en todas las facetas del juego", destacó Durant e insistió que nadie llega a las Finales con espíritu de revancha sino de conseguir el título.



La estrella de los Warriors se une a Rick Barry, Michael Jordan y Shaquille O'Neal como los cuatro jugadores en la historia de la NBA que han conseguido promedios de 25 o más puntos en los seis primeros partidos de las Finales que disputaron. "No tengo tampoco ningún objetivo individual solo darlo todo en el campo para ayudar a mis compañeros a ganar como lo hicimos esta noche", subrayó Durant.



Por su parte, el base Stephen Curry, segundo máximo encestador de los Warriors con 28 puntos, incluidos seis triples, que logró también doble-doble con 10 asistencias y seis rebotes, dijo que el equipo debe mantener el buen momento, la concentración y el seguir por el camino ganador.

"Debemos mantener el buen momento, no relajarnos y al contrario mantener aun más la concentración en hacer mejor las cosas en el campo porque el segundo partido será otro duelo decisivo", destacó Curry, que se convirtió en el quinto jugador en la historia de la NBA que llegó a los 300 triples en la competición de los 'playoffs'.



Por su parte el entrenador interino de los Warriors, Mike Brown, que fue despedido dos veces por los Cavaliers, dijo que lo único que le preocupó fue ver que los jugadores hicieron las cosas que necesitaban para ganar con Durant que demostró la clase al igual que el alero rival LeBron James.



"Ambos sos dos grandes estrellas que todos quieren ver su duelo", destacó Brown. "Estoy convencido que James pensó que podría haber jugado mejor, pero tenemos que quitarnos el sobre ante lo que hizo Durant".