Jesé Rodríguez pudo ser el sucesor de CR7 pero dilapidó su carrera con escándalos, fiestas e indisciplina

Poco y nada queda de aquel joven talentoso que irrumpió en 2011 en el primer equipo del Real Madrid. Debutó con 18 años. En sus primeros partidos ya mostraba que tenía velocidad, un potente remate, buen regate y capacidad goleadora. Era el "sucesor de Cristiano Ronaldo". Pero ya no. Esta semana, desapareció dos días sin avisar a su club, el Stoke City de la Premier League, y todo indica que será despedido por cuarta vez en su carrera, según informó El Mundo.

El futbolista Jesé Rodríguez, de 25 años, tenía todo lo necesario para triunfar en el fútbol. Tenías las cualidades y jugaba en el Real Madrid. José Mourinho facilitó su debut un 13 de diciembre de 2011, en un partido por la Copa del Rey frente al Ponferradina, al ingresar en el minuto 78 por Cristiano Ronaldo. "El nuevo CR7", fue el apodo de inmediato de este joven que destacaba entre otros de su generación como Álvaro Morata, Dani Carvajal, Nacho Fernández y Lucas Vázquez.



Carlo Ancelotti le dio confianza y minutos en partidos importantes. El Real Madrid fue campeón de la Champions League y Jesé, pese a estar lesionado de gravedad, se sintió importante en la consagración. Lejos de encarrilarse y ser más disciplinado, comenzó su debacle.

Jesé Rodríguez había demostrado en el Real Madrid una capacidad goleadora. Foto: Instagram

Primero se volcó en su carrera artística y grabó un par de canciones de reggaeton bajo el apodo de 'Jey-M'. Su vida empezó basarse en la compra de coches deportivos, salidas con modelos, embarazos no deseados y cientos de miles de euros gastados discotecas.



Los referentes del plantel madridista intentaron ayudarlo, sobre todo Sergio Ramos, el capitán. Pero no lo lograron y el Real Madrid se quitó el problema vendiéndolo al Paris Saint Germain en aproximadamente USD 30 millones.

En ese momento estaba en pareja con la actriz Aurah Ruiz. El fútbol pasó a segundo plano. Compró un jet privado y frecuentaba muchas fiestas en Champs-Élysées.

Tenía todo para ser la nueva estrella en el Real Madrid y seguir los pasos del crack portugués, pero su vida llena de excesos hasta el momento no le ha permitido avanzar. Foto: Instagram

Melody Santana, su primera novia, le anunció el nacimiento de su segundo hijo por Instagram. Fue un escándalo. Los franceses lo cedieron a Las Palmas de Gran Canaria, el equipo de su tierra natal.



Pero ni cerca de casa recuperó su mejor nivel y seguía siendo noticia fuera del campo de juego. El PSG lo cede al Stoke para la temporada 2017-2018 para seguir evitándolo. Mientras más lejos, mejor.

En junio de 2017, nació su tercer hijo. El primero con Aurah. Nyan, quien nació con una enfermedad que lo mantiene hospitalizado desde el primer día. Aurah no soporto más y anunció en Instagram que no continuaba en una relación con el jugador.

Jesé Rodríguez tiene a su hijo permanentemente en el hospital por una condición de salud. Foto: Instagram

Esta semana, ya como jugador del Stoke City, que lucha por no descender en la Premier League, pidió una licencia para viajar a Madrid y visitar a su hijo. No volvió el día que había pactado, se ausentó sin aviso de los entrenamientos y en el club inglés se mostraron furiosos. A los dos días de no saberse nada de él, publicó un foto en Instagram con sus hijos.

La carrera de Jesé Rodríguez ahora es una incógnita porque su vínculo con el Stoke City va camino a romperse y el PSG ya anunció que tampoco desea que siga en el equipo. A su edad, podría decirse que tiene tiempo para encarrilarse y revertir su imagen. Pero dependerá de él y en todos estos años no ha demostrado voluntad para hacerlo.