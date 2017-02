Un extra presupuesto salvaría sede delSudamericano de Atletismo en Cuenca

La dirigencia azuaya brindó, este martes 14 de febrero del 2017, dos conferencias de prensa en Cuenca. Ambas se centraron en la preocupación y en las gestiones que se realizan para financiar la reparación de la deteriorada pista sintética del estadio Jefferson Pérez.

De no ejecutarse su readecuación de manera urgente, cuyo deterioro es evidente, Ecuador peligra la sede del Sudamericano Absoluto de Atletismo programado entre el 23 y 25 de junio del año en curso. Una de las sedes alternas es Asunción, Paraguay.



Miriam Ramón y Humberto Cordero, presidenta de la Federación Deportiva del Azuay (FDA) y coordinador de la Zona 6 del Ministerio del Deporte, en ese orden, lideraron la primera convocatoria. Allí se aclaró que, la ministra del Deporte, Pamela Morcillo, conoce del tema.



Cordero reconoció que, hubo un compromiso del exministro del Deporte, Xavier Enderica, para financiar la readecuación de la pista. Pero, ante su renuncia, la situación se complicó. No obstante, "se hará el esfuerzo, aunque debe ser un aporte extrapresupuestario". Él puso un plazo hasta finales de este mes.

Edwin Loyola y Julio Idrovo, lamentaron la posible pérdida de la sede del Sudamericano de Atletismo. Foto: Manuel Quizhpe/EL COMERCIO

Según Ramón, la FDA no puede endeudarse más porque este año tiene pagar USD 1 358 000, por deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, entre otros acreedores. Como FDA no puede cubrir los USD 330 000 que se requiere para la reparación de la pista.



Ramón viajará mañana a Quito a una reunión en el Ministerio del Deporte y allí espera entrevistarse con Morcillo para insistir en la ayuda. La exmarchista se lamentó que por el déficit de la entidad y por los recortes en el presupuesto, Azuay tendrá USD 150 000 para el fomento deportivo de todo el 2017.



La segunda rueda de prensa se desarrolló en uno de los salones del hotel Oro Verde. Allí, Edwin Loyola y Julio Idrovo, primer vicepresidente de la FDA y administrador de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, lamentaron el mometo crítico. El primero,como alternativa, planteó hace fechas solicitar los USD 330 000 a una entidad bancaria para pagarlo en 20 años, en cuotas de USD 1 200 al mes.



El pasado 9 de febrero, la FDA convocó a una Asamblea General para analizar la propuesta de Loyola y otros temas, como la firma de comodato con el Ministerio del Deporte, respecto al Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento. Sin embargo, se suspendió a última hora porque Ramón se encontraba en Quito.

La presidente de la FDA, en la conferencia de prensa de hoy, citó a Loyola como exvicepresidente de la entidad. El motivo se debe a que, el Ministerio de Salud dejó inconsistente la delegación de Loyola y nombró a Pablo Iñiguez en su reemplazo. Loyola llegó a la elección de la FDA de marzo del 2016 como delegado de citado Ministerio.



Al respecto, el dirigente aludido contó que este martes 14 de febrero presentó en la Función Judicial del Azuay una Acción de Protección de Derechos Constitucionales. Él no se considera exvicepresidente porque no ha recibido ninguna notificación y porque su salida lo decide el Directorio o una Asamblea General.



Loyola, quien formó parte de la Comisión que trabajó para la consecución de la sede del Sudamericano Absoluto de Atletismo, si se pierde la sede “vamos a quedar mal como país”. A su criterio, la única pista del país homologada internacionalmente en la del estadio atlético Jefferson Pérez.



Idrovo calificó como delicada la situación porque si no se hace el Sudamericano de Atletismo quedaría en mal la imagen del país. "Lo que hacen nuestros atletas en la pista, lo estaríamos borrando con el codo".