Richard Carapaz inició  su reto europeo en Portugal

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz inició ayer su participación en el equipo Movistar World Tour. Lo hace compitiendo en la vuelta a Algarve, en Portugal, que se disputará hasta el domingo, sobre 773 km en cinco etapas.

La competencia reúne a 25 equipos -12 World Tour-, 198 corredores de 27 nacionalidades. Esta vuelta se encuentra en el 'top' 100 de las que avala la Unión Ciclística Internacional (UCI).



El carchense Pedro Rodríguez, en 1993, fue el primer ciclista ecuatoriano en competir en Europa. Lo hizo en la Vuelta a Navarra, en España. Terminó en segunda posición, a 14 segundos del ganador, el español Óscar López Uriarte.



El año pasado, el también carchense Richard Carapaz logró el primer lugar en esa misma vuelta a Navarra. Esa actuación le permitió confirmar su ingreso al equipo Movistar, al que hoy pertenece.



Los ecuatorianos que han competido en Europa son nueve. En la década de los noventa, Juan Carlos Rosero se vinculó a un equipo italiano por algunos meses y compitió en pruebas regionales.



Entre el 2014 y 2015, Byron Guamá y Segundo Navarrete pedalearon en las vueltas a Murcia y Andalucía en España, donde participa un promedio de 125 ciclistas. Con ellos también corrieron José Ragonessi, Henry Velasco, Pedro Sebastián Rodríguez y Pablo Hidalgo.

En el 2015, Navarrete estuvo en el Tour de Croacia, donde participaron 118 ciclistas y él llegó en el puesto 36.

Según el libro 'El ciclismo ecuatoriano visto por un aficionado', de Jorge Baldeón Rosero, existen dos antecedentes de participaciones ecuatorianas en Portugal: Navarrete y Ragonessi estuvieron en la Vuelta a ese país en el 2014. Participaron 16 equipos y 150 pedalistas. Navarrete se ubicó en el puesto 61.



En cambio, Byron Guamá alcanzó la posición 26 en la vuelta al Alentejo, en 2015. La competencia se disputó con 150 ciclistas en cinco etapas. Navarrete terminó en el puesto 72. "Me llena de mucho orgullo representar al país en este gran equipo", dijo Carapaz, cuando confirmó su incorporación al equipo español. En enero fue presentado como parte del equipo Movistar, y desde ayer en Portugal realiza su primera competencia oficial con el equipo azul.



Mientras Carapaz ya está rodando en Europa, otro ciclista ecuatoriano se unió a un equipo del Viejo Continente: Jonathan David Villavicencio que correrá con el equipo Esteve, de España.



Su primera competencia la correrá el fin de semana en Ciudad Real (Almagro), con la disputa del Memorial Lolo Sanroma. El 26 de febrero su equipo disputará dos competiciones: la Copa de España en el Circuito Guadiana, en Don Benito (Extremadura) y el Memorial Gumer en Talavera de la Reina (Castilla La Mancha), aún no se confirma en cuál carrera actuará Villavicencio.

Jonathan David Villavicencio nació el 22 de mayo de 1991 en Imbabura.



Practicó ciclismo entre los 9 y 18 años, cuando decidió retirarse pese a lograr tres segundos lugares y un tercero puesto en las Copa del Mundo de ciclismo realizadas en Bélgica y en Francia.

Volvió a montar su bicicleta cuando tenía 21 años. En el 2014 ganó las metas volantes en la Vuelta al Ecuador y dos de las siete etapas que se disputaron.



En el 2016 estuvo a punto de retirarse tras quedar excluido del Team Ecuador, pero este 2017 se entrena en España.