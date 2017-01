Stéphane Peterhansel stá a  69 km de un nuevo título del rally Dakar

El piloto francés Stéphane Peterhansel, al mando de su Peugeot, tiene todo a mano para lograr su decimotercer Dakar hoy (14 de enero de 2017), cuando la caravana llegue a Buenos Aires en la última etapa.

Ayer, Peterhansel fue segundo y perdió 18 segundos frente a su compañero de equipo Sébastien Loeb, quien ganó la undécima etapa. En la clasificación general, 'Mr. Dakar', como le dicen, tiene una ventaja de 5 minutos y 32 segundos (05:32), que hoy pueden ser definitivos.



La última etapa contempla la realización de 69 kilómetros cronometrados y un enlace de 786 km hasta llegar a la capital federal. Salvó algún accidente o un problema fatal de última hora, el Dakar no sería para el francés.



Bruno Famin, director deportivo de Peugeot, dijo que no existe ninguna predisposición para beneficiar a uno u otro y asegurar el título para la escudería francesa. "No queremos que el público se pierda esta bonita lucha entre dos campeones, por lo que les dejaremos libertad para luchar por el título", aseguró Famin antes de que concluyera la penúltima etapa.



Peterhansel logró seis veces el título de campeón en la categoría de motos (1991, 1992, 1993, 1995, 1997 y 1998) y otros seis en la de automóviles (2004, 2005, 2007, 2012, 2013 y 2016).

Undécima etapa del rally Dakar El piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín junto a su copiloto Mauro López (ARG) compiten en su Toyota del equipo Ecuador Dakar el durante la décima etapa del rally Dakar en Alto Jague La Rioja (Argentina). EFE El piloto francés de Peugeot Sebastien Loeb y el copiloto Daniel Elena de Mónaco compiten durante la etapa 11 del Rally Dakar 2017 entre San Juan y Río Cuarto, en Argentina, el 13 de enero de 2017. AFP El piloto francés Sebastien Loeb y su copiloto monegasco Daniel Elena conducen el Peugeot 3008 DKR del Team Peugeot Total el viernes 13 de enero de 2017, durante la undécima etapa del Dakar entre San Juan y Río Cuarto en Argentina. EFE El piloto francés de Peugeot, Sebastien Loeb, y el copiloto Daniel Elena, de Mónaco, superaron al piloto francés de Peugeot, Stephane Peterhansel, y al copiloto Jean Paul Cottret, de Francia, durante la etapa 11 del Rally Dakar 2017 entre San Juan y Río Cuarto el 13 de enero de 2017. AFP El argentino José Antonio Luciano Gagliardi conduce su vehículo Rapido el viernes 13 de enero de 2017, durante la undécima etapa del Dakar entre San Juan y Río Cuarto, en Argentina. EFE El piloto holandés Tom Coronel conduce su Buggy Suzuki del equipo Maxxis Dakar Team el viernes 13 de enero de 2017, durante la undécima etapa del Dakar entre San Juan y Río Cuarto, en Argentina. EFE El piloto chileno Ignacio Casale conduce su cuadriciclo Yamaha el viernes 13 de enero de 2017, durante la undécima etapa del Dakar entre San Juan y Río Cuarto, en Argentina. EFE El piloto francés Sebastián Loeb conduce su Peugeot el viernes 13 de enero de 2017, durante la undécima etapa del Dakar entre San Juan y Río Cuarto en Argentina. EFE El checo Martin Prokop conduce su vehículo Ford el viernes 13 de enero de 2017, durante la undécima etapa del Dakar entre San Juan y Río Cuarto, en Argentina. EFE El piloto francés Romain Dumas conduce su Peugeot el viernes 13 de enero de 2017, durante la undécima etapa del Dakar entre San Juan y Río Cuarto en Argentina. EFE El conductor de Peugeot, Stephane Peterhansel, responde a preguntas a periodistas al final de la etapa 11 del Dakar 2017 entre San Juan y Río Cuarto, Argentina, el 13 de enero de 2017. AFP El motociclista australiano TodTM de KTM descansa en el campamento del rally Dakar de 2017 en Chilecito, Argentina, el 11 de enero de 2017. AFP El piloto sudafricano Giniel de Villiers conduce su Toyota el viernes 13 de enero de 2017, durante la undécima etapa del Dakar entre San Juan y Río Cuarto en Argentina. EFE El piloto francés Stephane Peterhansel conduce su Peugeot el viernes 13 de enero de 2017, durante la undécima etapa del Dakar entre San Juan y Río Cuarto en Argentina. EFE El piloto francés Stephane Peterhansel y su copiloto Jean Paul Cottret de Peugeot, llegan al campamento de Chilecito, Argentina, el 11 de enero de 2017. AFP El piloto francés Bruno Da Costa conduce su Cuadriciclo Yamaha el viernes 13 de enero de 2017, durante la undécima etapa del Dakar entre San Juan y Río Cuarto en Argentina. EFE El piloto español Gerard Farres Guell conduce su motocicleta KTM el viernes 13 de enero de 2017, durante la undécima etapa del Dakar entre San Juan y Río Cuarto en Argentina. EFE El piloto italiano Simone Agazzi (der.) conduce su motocicleta Honda el viernes 13 de enero de 2017, durante la undécima etapa del Dakar entre San Juan y Río Cuarto en Argentina. EFE El piloto checo Ales Loprais y sus copilotos Jiri Stross y Jan Tomanek conducen el Tatra del equipo Tatra Buggyra Racing el viernes 13 de enero de 2017, durante la undécima etapa del Dakar entre San Juan y Río Cuarto, en Argentina. EFE El piloto británico Sam Sunderland conduce su motocicleta KTM el viernes 13 de enero de 2017, durante la undécima etapa del Dakar entre San Juan y Río Cuarto en Argentina. EFE ver en pantalla completa

En su paso por Bolivia, el francés nacido el 6 de agosto de 1965, dijo que en esta edición corre más relajado. "El año pasado realmente quería una sexta victoria en la categoría de autos para tener el mismo número de victorias en autos y en motos. Realmente quería ayudar a Peugeot para que gane nuevamente el Dakar. Este año estoy más relajado, pero de todas maneras concentrado".



Sin embargo, dijo que esta edición del Dakar le permitió vivir momentos diferentes. "En La Paz, cuando empiezas a una etapa a 4 000 metros sobre el nivel del mar necesitas como entre 15 a 20 kilómetros para hacer que tu cerebro funcione normalmente, la velocidad de reacción es diferente, en consecuencia las etapas bolivianas fueron especialmente desafiantes. El punto negativo fue el mal clima, algunas etapas tuvieron que ser canceladas o cortadas".



Su primer Dakar lo corrió en 1988 cuando Peugeot lo lideraba el finlandés Ari Vatanen. "Me acuerdo de él en el auto 405, iba a 200 km/h en el desierto mientras que yo luchaba por mantenerme en la moto. Era una auténtica leyenda, una superestrella". 29 años después, la superestrella es él.



En motos, el británico Sam Sunderland quedó a un paso de conquistar su primer título en el rally Dakar, al ganar la penúltima etapa.



Sunderland (equipo KTM) llegó ayer en el quinto lugar en la undécima etapa, a 7:25 minutos del ganador del día, el portugués Paulo Gonçalves (Honda).