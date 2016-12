Autorizado oxígeno suplementario por inhalación, pero no intravenoso

La lista de sustancias dopantes prohibidas para 2017, que entrará en vigor el 1 de enero, incluye novedades que afectan, entre otros, a los grupos de estimulantes, narcóticos y agentes anabolizantes y autoriza el oxígeno suplementario por inhalación, pero no intravenoso, en el apartado de métodos.

Dentro de éste y en relación a la manipulación de la sangre y los componentes sanguíneos, la lista que aprobó el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) el pasado 21 de septiembre afirma que "se permite el oxígeno suplementario administrado por inhalación, pero no intravenoso".



El documento de la AMA distingue las sustancias y métodos prohibidos tanto en competición como fuera de ella y lo que únicamente afecta a la competición como los estimulantes, donde se añade a los no específicos la lisdexanfetamina, precursor inactivo de la anfetamina. Este cambio conlleva una sanción más severa que la que estaba anteriormente contemplada.



En el apartado de los narcóticos se añade la nicomorfina, un fármaco analgésico opioide que se transforma en morfina después de su administración, según explica la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). Este principio activo no se encuentra incluido en ningún fármaco comercializado en España.



En competición no hay cambios en la sección de glucocorticoides y como programa de seguimiento para establecer pautas de uso se añaden la codeína y el uso simultáneo de múltiples beta-2-agonistas.

Entre las prohibiciones en todo momento, dentro y fuera de competición, se introducen variaciones dentro de los anabolizantes y las hormonas peptídicas, factores de crecimiento y sustancias afines y miméticos, apartado en el que se reitera que la vitamina B-12, que contiene cobalto, no está prohibida.



En el apartado de Beta-2 Agonistas se ajustan los parámetros de dosificación del salbutamol para clarificar que la dosis completa de 1 600 microgramos en 24 horas no debe administrarse de una sola vez y no exceder los 800 microgramos cada 12 horas.

Y en ese mismo apartado incide en la prohibición de la sustancia higenamina, que es un constituyente de la planta Tinospora Crispa que se puede encontrar en algunos complementos alimenticios.



La lista considera recomendable preguntar al médico o consultar la ficha técnica del medicamento con marca comercial Ventolín para establecer la dosis de inhalación requerida.



En caso de ser necesaria una dosis superior a 800 microgramos cada 12 horas, la AEPSAD aconseja consultar con este mismo organismo o con el médico para determinar si es necesario solicitar una Autorización por Uso Terapéutico (AUT).

En el año que empieza ahora la AMA también tiene previsto elegir en el mes de mayo, durante la reunión de su Consejo de Fundación, la ciudad que acogerá próxima Conferencia Mundial Antidopaje, que se celebrará en noviembre de 2019.



Ginebra (Suiza), Katowice (Polonia) y Muscat (Omán) son las tres ciudades que mostraron su interés en acoger la reunión y que entrarán en la votación que el Consejo de Fundación hará el 12 de mayo para determinar la sede de la quinta conferencia Mundial tras las desarrolladas en Lausana (1999), Copenhague (2003), Madrid (2007) y Johannesburgo (2013).



Además, en el Consejo de Fundación de mayo la AMA revisará las conclusiones de los grupos de trabajo que creó el pasado noviembre centrados en revisar la estructura de gobierno de la misma, el proceso de acreditación de laboratorios y evaluar el establecimiento de una Autoridad Independiente de controles (ITA).