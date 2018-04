Más de USD 100 000 en premios dará la Quito-Últimas Noticias 15K

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

‘Cuando era atleta de élite esperaba con muchas ansias la realización de la Quito-Últimas Noticias 15K. Era la oportunidad de mostrar nuestras cualidades ante el público ecuatoriano que se vuelca a las calles”, dijo Silvio Guerra, desde Estados Unidos. La carrera se presenta hoy (12 de abril del 2018) y mañana empiezan las inscripciones.

El atleta carchense, de 49 años, guarda recuerdos emotivos de su participación de la carrera, “la más grande del Ecuador, sin duda”. Reside desde hace 20 años en ese país y no ha dejado de entrenarse, pues hoy practica el Ironman.



Sus hermanos mayores viajaban desde San Gabriel (Carchi) a Quito para correr la 15K. “Me hablaban muchas cosas, así que me entrené para yo también participar. En 1986 corrí por primera vez, llegué a la capital, todo era nuevo para mí. Una año después gané en la categoría juvenil. Así ­empezó mi historia en la Úl­timas Noticias”.



No recuerda con precisión las ocasiones que devoró el asfalto quiteño, “entre 10 y 12, pero la más importante fue la edición de 1995, cuando me ganó Rolando Vera, pero fue una competencia que la corrimos codo a codo desde San Bartolo hasta el Banco Central”.

Ganó en cinco ocasiones en la categoría élite y hace 9 años logró el primer lugar en la categoría máster. “El próximo año cumplo 50 años, así que el reto será ganar la supermáster”, añadió Silvio Guerra.



Hoy, quienes esperan con ansias la realización de la carrera de este año, son más de 18 000 atletas que se entrenan para el domingo 3 de junio, día en el que se realizará la edición 58. Esta noche a las 19:00, en el Hotel Best Western, se efectuará la presentación en la que Pablo González, director de la carrera, ofrecerá detalles de la organización y de las novedades. Adelantó que “se entregará una bolsa en premios de USD 100 000”.



Carlos Mora, editor del ­vespertino Últimas Noticias, dijo que existen varias novedades, especialmente en lo referente al equipo de competencia.

La camiseta será de la marca TSX, cuyas cualidades de fabricación han sido destacadas por los atletas: su tecnología dry facilita la expulsión de la transpiración y elimina los malos olores. Además, carece de costuras para evitar laceraciones en pechos y brazos.

Mañana comenzará el período de inscripciones en las oficinas de EL COMERCIO, en San Bartolo, y en los locales de Natural Vitality, en Quito y los valles. Para los atletas de provincia habrá la opción de inscribirse a través de la página oficial en la Internet.



De los 18 000 cupos de la carrera, 1 500 ya están entregados a los atletas de equipos empresariales, que se entrenan desde hace tres semanas con Rodrigo Guerra en el parque de Las Cuadras, con Guido Bustillos en el Reservorio de Cumbayá, con Franklin Tenorio en La Carolina y con Jorge Luis Segovia en La Armenia.



El recorrido de la 15K que une el sur, centro y norte de Quito no se ha cambiado en relación con el último año, en el que ganó el peruano Cristian Pacheco. En damas, Diana Landi será quien defienda el primer lugar logrado en el 2017.



Para la carrera Solidaria 5K, para atletas con discapacidad, habrá 1 000 cupos.