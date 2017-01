Danny Welbeck y Theo Walcott guían al Arsenal a los octavos de la FA Cup

El reencuentro de Danny Welbeck con la titularidad y con el gol y la puntería de Theo Walcott facilitaron la goleada en Southampton del Arsenal (0-5), clasificado para los cuartos de final de la Copa de Inglaterra.

El cuadro de Arsene Wenger, fuera del banquillo por la sanción de cuatro partidos que le impuso el viernes 27 de enero la Federación de Inglaterra, evidenció una notable superioridad a su rival en el Saint Marys Stadium.



Primero entró en acción Welbeck, que derribó todas las cuentas personales pendientes tras su larga lesión. En su primer partido de la temporada como titular disfrutó de un arranque explosivo que su equipo agradeció.



En veinte minutos marcó dos goles. Primero al cuarto de hora, tras aprovechar un buen pase del español Lucas Pérez. Poco después para finalizar una acción de Alex Oxlade Chamberlain.



No veía puerta el atacante gunner desde hacía 273 días. Más tiempo hacía que no anotaba dos, desde octubre del 2014.



También contribuyó al tercer gol del Arsenal. Asistió a Theo Walcott, que marcó el primero en su cuenta particular. Walcott firmó dos más después. Ambos a pase del chileno Alexis Sánchez. En el 69 y en el 84 para redondear la clasificación del Arsenal.



El conjunto londinense se une así al Chelsea, el Manchester City, el Tottenham, el Middlesbrough, el Burnley, el Oxford City, el Wolverhempton, el Blackburn, el Lincoln y el Huddersfueld.