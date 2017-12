Daniela Sandoval: 'Correr en la montaña es parte de mí'

Daniela Sandoval, de 26 años, se ha propuesto lograr el récord mundial de trail runner para subir y bajar el Aconcagua (6 962 msnm) en menos de 22 horas. Se impuso ese desafío luego que, el también ecuatoriano Karl Eglof lo batió hace dos años en un tiempo de 11 horas y 52 minutos.

¿Por qué perseguir un récord de esta naturaleza?



Correr en la montaña no solo es un deporte, es parte de mí. Es el motor que hace que mi vida tenga sentido.



¿Por qué el Aconcagua?



Es una de las siete montañas más altas del mundo, y la más alta de América. Pensar que podemos llegar a los puntos más altos de la tierra nos enseña que podemos llegar a muchos lugares si nos proponemos, si trabajamos para cumplir sueños y contagiar a más personas para que logren conquistas de vida.



¿Ha estado antes en el Aconcagua?



No. Será la primera vez. Realmente es un reto personal llegar a su cumbre de 6 962 metros sobre el nivel del mar (msnm) corriendo, en menos de 22 horas.



¿Con quién viajará?



Con Nicolás Miranda, es un excelente guía de montaña y uno de los mejores deportistas del país. La experiencia que él tiene me hace sentir segura, para lograr el objetivo. Voy con la persona indicada para cumplir este objetivo.

¿Cómo está diseñado el proyecto?



Durante los fines de semana de diciembre realizamos la aclimatación en nuestras montañas. Dormir en el Chimborazo, llegar a las cumbres del Cotopaxi y Antisana hace que nos llenemos de fuerza. La segunda semana de enero iremos a Mendoza (Argentina), realizaremos una primera cumbre en el Aconcagua, para aclimatarnos. Luego intentaremos subir y bajar desde la entrada del Parque, en menos de 22 horas y 52 minutos que es el actual récord de Florencia Maciel.



¿Con quién se entrena?



Con Martín Sáenz, quien también es ultramaratonista. En nuestro entrenamiento diario completamos 15 kilómetros de trote y 50 km de bicicleta. También realizamos trabajo de fortalecimiento muscular.



¿Cuándo fue la primera vez que vio la fotografía del Aconcagua?



Cuando recibimos la noticia que Karl Eglof había conquistado el récord mundial en ascenso y descenso. En ese momento me puse a investigar y pude ver lo increíble que sería intentarlo en mi condición de mujer, así el país tendría los dos récords.



¿Qué carrera que ha realizado se parece a lo que enfrentará en el Aconcagua?



No podría decir si he realizado algo parecido a lo que voy a encontrar en el Aconcagua. Nunca he estado a una altura como esa, pero sí he corrido más de 19 horas, lo hice en la Misión, en la Patagonia. Pasé frío en el Ultra Trail de las Torres del Paine en Chile y mucha dificultad en la Petzl Trail Plus que corrí en Baños, podría decir que es un conjunto de las tres carreras de 80 km que he participado.

¿Qué dificultad impediría su objetivo?



La altura. Estar a 6 962 metros de altitud hace que este proyecto no sea fácil. En un trayecto de 60 kilómetros, las condiciones serán muy diferentes a las del trail. Estamos acostumbrados a correr en los alrededores de la montaña pero esta vez vamos a ascender a la cumbre. Se debe combinar la destreza de un montañista con la de un corredor.



¿Qué llevará consigo?, ¿confía en alguna cábala?



Me llevo todos los momentos buenos que me han ayudado a tener la fuerza emocional y mental para encarar este reto. Los recuerdos de las personas que me han animado con sus palabras y comentarios; me han dicho que sí puedo lograrlo. En mi corazón hay confianza para cumplir este reto y para sacar fuerza en los momentos más duros porque sé que habrá tramos difíciles.



¿Cuánto cuesta su expedición?



El proyecto sobrepasa los USD 5 000, es costoso por el tiempo que debemos estar en la montaña para cumplir con los tiempos de aclimatación, costos de boletos aéreos, estadía, alimentación, los integrantes del equipo de montaña. Este monto lo financiamos con ayuda de empresas privadas. Un rubro lo asumo yo. Con nosotros viajará un equipo de Embalados Producciones para documentar este récord que podría lograr Ecuador y proyectarlo al mundo.

Origen



Nació en Quito, el 18 de enero de 1991.

Palmarés: fue primera en el Ultra Trail de las Torres del Paine en Chile.



Triunfo



Ganó la carrera de montaña La Misión, en Argentina.