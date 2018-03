Daniel Angulo se recuperó de una lesión y busca la titularidad

Daniel Angulo tendrá su revancha en El Nacional. El delantero esmeraldeño volvió al país en busca de una oportunidad. Pasó casi dos años sin jugar. Se fue al extranjero a inicios del 2017. En esa temporada disputó 16 partidos con dos clubes (Deportivo Pasto y Sportivo Alagoano).

Su regreso al país tiene un propósito. Con los criollos buscará recuperar protagonismo. La dirigencia y el cuerpo técnico entendieron su situación y a pesar de la falta de continuidad, decidieron ficharlo. Ahora es uno de los goleadores del equipo del DT uruguayo Eduardo Favaro.



En lo que va de la temporada, Angulo ya marcó dos tantos. Uno lo hizo en el arranque del Campeonato Nacional y el otro lo anotó en el partido de ida ante San José de Oruro. Ese gol fue clave para que El Nacional consiguiera la clasificación a la segunda fase de la Sudamericana.



“Lamentablemente el año pasado no tuve la oportunidad de jugar tanto por culpa de las lesiones, pero en lo personal aprendí todos los días. Salir del país siempre es una experiencia nueva”, dice Angulo, quien no toma como una revancha su regreso al fútbol quiteño.



Según Favaro, la contratación del delantero de 31 años respondió a la necesidad de armar una plantilla con dos jugadores por puesto. A finales del año pasado perdió a Bryan de Jesús y a Jonathan Borja, los cuales le aportaron 21 tantos en la temporada 2017.



“Queremos darle continuidad a algunos jugadores que trajimos y que no la tenían. Creemos que los que llegaron tienen jerarquía y van a ser un aporte para los objetivos del club”, asegura Favaro.



Según Angulo, al principio se le complicó adaptarse al estilo de juego de sus compañeros y a las ideas del entrenador de su nuevo club.



“Yo sé cómo se juega acá. Ahora tengo que acostumbrarme a la idea de juego que quiere el DT y sobre todo a los movimientos de mis compañeros”, asegura el goleador.



Manuel Balda, mediocampista criollo, es de los más sorprendidos con el nivel del atacante esmeraldeño. Incluso, asegura que jugar para él se ha vuelto fácil por los movimientos que hace en el área rival.



“Daniel es un jugador que marca bien el pase con sus movimientos en el área rival. La verdad quedé sorprendido por su nivel. Nos va a aportar mucho en esta temporada”, dijo el volante manabita.

Angulo asegura que desde que se fue de Independiente del Valle en el 2015 ha madurado.



“Siento que he madurado. Ahora las ansias por anotar las sé controlar. Cuando era más joven pensaba que el que hacía el gol era mejor jugador. Ahora quedarse con los tres puntos es el objetivo y ayudar al equipo para lograrlo”, asegura Daniel.



Angulo arrancó la temporada como titular, pero una lesión en su muslo derecho le obligó a cederle el puesto a su compañero Miguel Parrales.



La fecha anterior, ante Macará, volvió a las canchas y estuvo cerca de anotar. Su recuperación tardó dos semanas. Leandro Simbaña, kinesiólogo, y César Benalcázar, preparador físico, fue el responsable de que el atacante fortaleciera su musculatura.



Durante 15 días hizo trabajos con balón. Ahora que ya está recuperado espera que el DT Eduardo Favaro le dé una oportunidad en el juego de hoy (16:00) ante Barcelona. Será un juego clave para levantar el ánimo del club. En cuatro partidos, el ‘Bitri’ ha ganado dos y perdido dos. Apenas sumó seis puntos.



El posible once que saltará a la cancha del Monumental de Guayaquil estará conformado por: Johan Padilla; Marco Montaño, Luis Segovia, Javier Quiñónez, Edder Fuertes; Balda, Roberto Garcés, Christian Cordero, Alejandro Villalva, Jonny Uchuari y Miguel Parrales (Daniel Angulo).



Biografía



Nació el 16 de noviembre de 1986, en Esmeraldas.



Experiencia. Debutó como profesional en el Amistad de Muisne, en el 2003. En la Serie A jugó en Independiente del Valle y Liga de Quito. Estuvo en el Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira (ambos de Colombia) y en el Sportivo Alagoano de Brasil.