Dani Alves por la muerte de Davide Astori: 'Mueren miles de niños cada día y no reciben tanta atención'

En la conferencia de prensa del París Saint-Germain (PSG), el defensor brasileño Dani Alves fue consultado por el fallecimiento del futbolista de 31 años Davide Astori y sorprendió con su respuesta.

Si bien el exjugador de la Juventus se lamentó por lo sucedido evitó utilizar la palabra tragedia y recordó que la muerte es algo que todos los seres humanos deberán enfrentar. Además, destacó que muchos niños mueren día a día y eso no parece ser noticia.



"Estoy triste por su familia. Creo que Davide hizo lo que tenía que hacer en este mundo caótico y que ahora está en un mundo mejor. En el mundo, sin embargo, miles de niños que no reciben mucha atención mueren cada día y son igual de importantes. Todos tenemos que morir tarde o temprano porque estamos de paso".



Alves es cristiano y no es la primera vez que tienen este tipo de comentarios cuando se trata de una muerte. Cuando falleció el ex entrenador del Barcelona Tito Villanova, el brasileño publicó: "Dios es el dueño de todo, sólo Él sabe nuestro llegada, nuestra salida, en sus manos nuestras vida".

El capitán de la Fiorentina, Davide Astori, falleció el sábado en su habitación durante el transcurso de la noche. Al día siguiente, cerca de las 11 de la mañana lo encontraron sin vida en su cama.



A falta de la autopsia, se determinó que el fallecimiento fue por causas naturales, sin embargo, el jefe de la oficina fiscal de Udine reconoció que existe la hipótesis de homicidio culposo.



"Hemos abierto un proceso penal con la hipótesis de homicidio culposo contra personas desconocidas y hemos preparado la autopsia que se realizará en breve", reconoció Antonio de Nìcolo al ser consultado por el medio 'RAI Radio News'.