Damián Díaz, el mejor jugador del año

Damián Díaz, el ídolo de Barcelona, casi siempre se guía por los consejos de su padre César Díaz. Su progenitor, precisamente, le dijo que la mejor opción de su carrera era retornar al conjunto torero.

El ‘Kitu’, de 30 años, acogió la sugerencia y no le fue mal a lo largo de este 2016. En su regreso volvió a enamorar a los seguidores del cuadro torero con sus gambetas, sus galletas, sus pases y sus goles. Pero sobre todo, festejó el título del Campeonato Ecuatoriano 2016. En el 2012 también alcanzó la corona nacional con los toreros.



Su presencia fue clave para alcanzar el trofeo de este año y así lo reconocieron los entrenadores del fútbol ecuatoriano a través de la encuesta que realizó EL COMERCIO por décimo año consecutivo sobre los mejores jugadores del torneo nacional.



En la elección, votaron los 12 entrenadores de la Serie A, los 12 de la Serie B y los cuatro que estuvieron con sus equipos en el cuadrangular final de ascenso de la Segunda categoría.



El ‘Kitu’ sumó 14 de los 28 votos posibles en la categoría de mejor del año y superó por amplio margen a sus rivales. Atrás quedaron, por ejemplo, el atacante ecuatoriano Ángel Mena (de Emelec), con seis votos y el goleador gaucho Maximiliano Barreiro (Delfín), con cuatro.



Díaz también se impuso en la categoría de mejor mediocampista y mejor extranjero. “Es un poco difícil creer lo que me está pasando a esta altura de mi vida”, aseguró el ‘10’ de los amarillos hace dos semanas, antes de viajar a su país, en una entrevista televisiva. Ahí, dio las gracias a los aficionados por el apoyo constante en la campaña del conjunto canario, que alcanzó la estrella 15 en la Serie A.



El argentino Jorge Célico, DT de Universidad Católica y uno de los que votaron por el ‘Kitu’ en la categoría a mejor de la temporada, destacó el juego ofensivo del volante y su capacidad para influir en el plantel.



César García, técnico del Deportivo Puyo, quien también votó por el rioplatense, resaltó además el espectáculo que brinda el ‘10’. “Con su juego hace que los aficionados se interesen por asistir a los estadios”.



Díaz, quien se formó y debutó en Primera en el club Rosario Central bajo la guía de su compatriota Carlos Ischia, respaldó su campaña con su producción en la cancha.



El argentino estuvo 3 369 minutos en cancha en 39 de los 42 partidos de la Serie A de este año. Concretó 12 goles y realizó 14 asistencias.



Su participación en el torneo también tuvo episodios polémicos. En el partido ante el Deportivo Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, el 25 de octubre, fue expulsado por insultar al árbitro y realizar gestos ofensivos en contra de la terna arbitral, según el informe del colegiado Carlos Orbe. Hizo una señal como si lanzara un beso ‘volado’ al árbitro.



Con todo, el argentino aseguró que lo mejor de su participación en el torneo 2016 fue la presencia de los hinchas en los escenarios. “Antes de salir a la cancha me siento como un hincha más de Barcelona y así juego”, aseguró.



El mediocampista vino en octubre del 2015 para sellar su retorno al club canario. Entonces, firmó un contrato de cuatro años. Por ello, su presencia está garantizada, al menos, hasta el 2020 en el plantel de Guayaquil.



Así, el argentino, junto a su amigo y compatriota Matías Oyola, liderarán la campaña 2017 del plantel del Astillero. Barcelona defenderá su condición de campeón nacional y participará en el grupo A de la Copa Libertadores junto al Atlético Nacional de Colombia (vigente campeón del torneo continental), Estudiantes de la Plata argentino y otro rival por definir.



En la elección de LUNES DEPORTIVO también se escogieron al mejor arquero, delantero y mejor juvenil del campeonato nacional. Además, se eligió al mejor legionario. Los ganadores se detallan en la siguiente página.



Esteban Dreer cerró el año como titular fijo en el arco de la Selección



Uno de los protagonistas en el tricampeonato de Emelec ha sido el guardameta Esteban Dreer. Llegó al cuadro eléctrico en el 2012 y ese mismo año, el argentino recibió su cédula de ecuatoriano.

Gustavo Quinteros se convenció de sus condiciones y fue clave en los títulos del 2013, 2014 y 2015. Este año, el DT le abrió las puertas de la Selección y se ganó la titularidad en los juegos de las eliminatorias a Rusia 2018.



“Tuvo un gran año y termina ganando el puesto a Alexander Domínguez. No logró el campeonato local, pero se destacó mucho en su club”, argumentó el técnico quiteño Juan Carlos Garay.

Los números de Dreer en su club y en la Selección son positivos. En el arco de la Tricolor suma 450 partidos en cinco juegos de las eliminatorias. En cambio, en el arco eléctrico ha jugado 165 partidos.



En la elección que hicieron los entrenadores, el segundo lugar fue para Daniel Azcona, otro futbolista nacionalizado.

Azcona, en el arco del Independiente del Valle, se destacó en la Copa Libertadores. Fue figura ante Guaraní, River , Boca Juniors...

Sin embargo, en la final no le alcanzó para lograr el título ante Atlético Nacional de Colombia.



Barreiro siguió en Delfín, pese al terremoto, y fue el goleador del torneo



El delantero argentino Maximiliano Barreiro decidió quedarse en el Delfín de Manta, luego del terremoto del 16 de abril. Pasó sustos, pero su familia lo apoyó para no irse de Manabí.



Él terminó el año como un goleador idolatrado. Anotó tres ‘hat-trick’ ante Universidad Católica, El Nacional y en la última fecha ante Emelec, que fueron clave para que su club no descienda a la Serie B. Los tres balones con las firmas de sus compañeros fueron a parar en la sala del goleador.



‘Maxi’, como lo llamaban sus compañeros, sumó 26 goles en 44 partidos. Anotó la mitad de todos los goles de su club.

“Es meritorio la cantidad de goles que hizo. Fue el jugador que se abanderó de la lucha por no descender y eso lo convirtió en un atacante destacado”, manifestó Juan Carlos Garay, DT del Clan Juvenil.



Barreiro tenía la ilusión de quedarse en el fútbol ecuatoriano en algún club grande. Comenzó el trámite de nacionalización, pero continuará su carrera en el Necaxa.

El segundo lugar de la elección fue para Jonathan Álvez. El atacante separado de Liga de Quito a inicio de año terminó dando la vuelta olímpica con el campeón, Barcelona.



Valencia es reconocido por su vigencia



Sufrió una fractura en su mano derecha en octubre de este año, pero un mes y medio después Antonio Valencia estuvo en la cancha para volver a vestir la roja del Manchester United.



Los entrenadores del fútbol ecuatoriano destacaron esa capacidad de recuperación del tricolor y lo eligieron como el mejor futbolista ecuatoriano de los que compiten en el exterior. En la votación, alcanzó 21 de los 28 votos posibles. Así, arrasó en la elección, pues el mediocampista Christian Noboa, su escolta, alcanzó solo cuatro votos.



El amazónico mantuvo en este 2016 la constancia que lo caracteriza desde que llegó al Manchester, en el 2009. Desde esa fecha hasta el momento, ha conseguido dos títulos de la Premier League, 4 Community Shield, una Copa Fa y una Carling Cup.



En la elección también pesó la confianza que el polémico estratega portugués José Mourinho ha depositado en él. El entrenador llegó a los ‘Diablos Rojos’ y lo puso como titular desde el inicio. Además, por su antigüedad en el conjunto inglés, el ‘Toño’ se convirtió en el tercer capitán. Wayne Rooney y Michael Carrick son los dos primeros caudillos del poderoso conjunto británico.



Por su desempeño, el polifuncional jugador (puede actuar como lateral derecho o extremo) renovó la semana pasada su contrato con el Manchester United hasta junio del 2018. Si cumple el contrato se mantendría nueve años con los ‘Red Devils’.

El seleccionador Gustavo Quinteros confía en él para las eliminatorias al Mundial 2018, que se reanudarán en marzo.



La Copa cotizó a Luis ‘Cunti’ Caicedo



La temporada 2016 fue vertiginosa para Luis Caicedo. El ‘Cunti’ aún está sorprendido por el vicecampeonato que alcanzó en la Copa Libertadores de América con Independiente, su consolidación en la Selección y su transferencia al Fluminense de Brasil para el 2017.

El zaguero, de 24 años, alcanzó esos logros solo en este año por su desempeño dentro del campo de juego.



César García, entrenador del Deportivo Puyo, destacó la potencia del zaguero nacional. Él fue uno de los nueve entrenadores que votaron por él en la categoría de mejor defensa, en la elección de LUNES DEPORTIVO.



García también resaltó el crecimiento futbolístico que el ‘Cunti’ ha mostrado en esta temporada. Su gran rendimiento lo evidenció durante la Libertadores, donde formó dupla defensiva con Arturo Mina, ahora en el River Plate de Argentina.



Pedro Pablo Velasco y Darío Aimar fueron otros de los destacados en la encuesta.



Ahora, el nuevo desafío de Caicedo es transcender en el Fluminense de Brasil, equipo con el que firmó un contrato de cuatro años. El cuadro rayado transfirió el 60% de los derechos deportivos del zaguero nacional.



El zaguero central ya viajó a Brasil para conocer las instalaciones de su nuevo equipo. Él también quiere volver a ser convocado a la Tricolor, del estratega argentino Gustavo Quinteros.

Uno de sus grandes sueños es clasificarse al Mundial de Rusia 2018 y festejar con su amigo, Arturo Mina.



Sierra se destacó por su gambeta y juventud



A pesar de que este año no hubo la norma del juvenil en cancha, los clubes se animaron a apostar por los jóvenes. El Delfín confió en las destrezas del manabita Jordan Sierra, quien jugó por primera vez en la Serie A.



El cuadro cetáceo tuvo tres entrenadores en el año, pero Sierra pudo mantenerse en el equipo estelar. En esta temporada jugó 36 partidos y marcó cuatro goles. Con el guayaquileño Octavio Zambrano encontró su mejor nivel. Esto le permitió llegar a la Selección Sub 20 que jugará el Sudamericano.



“Desde enero, que empezó la pretemporada con el profesor Fabián Bustos, me propuse disfrutar el año y mostrarme. Esta fue mi primera experiencia como profesional”, dijo el volante de 19 años.

Jordan Sierra nació en el barrio Urbi Ríos de Manta y se formó como futbolista en el Manta FC desde los 10 años. Con los atuneros jugó apenas dos partidos y acumuló 76 minutos.



En el 2015 llegó al Delfín, para disputar la Serie B, pero no tuvo oportunidad. Con el argentino Bustos pudo debutar este año ante Liga de Quito, en el estadio Jocay. Ese día jugó un total de 70 minutos.



Este año le anotó goles a ElNacional, en la goleada 5-0 en Manta; dos tantos a Fuerza Amarilla, en Machala y uno al Mushuc Runa.

Los entrenadores de la Serie A y de la B lo escogieron como jugador revelación por su calidad técnica y su destreza con el balón. El manabita fue socio de Maximiliano Barreiro, Christian Márquez, aunque agradece a Flavio Caicedo, su maestro en la cancha.