Cuatro historias de coraje y superación

Juega en silla para baloncesto y se clasificó para las semifinales



José Pablo Gil estaba agotado, pero desbordaba felicidad. El tenista ‘tico’ derrotó al ecuatoriano Francisco Beltrán por 2-6, 7-6 y 6-4 para instalarse en las semifinales del Torneo Internacional de Quito de tenis en silla de ruedas.



Fue el partido más extenso de la segunda jornada, del certamen que se disputa en el Quito Tenis y Golf Club. “No lo conocía, no sabía cómo jugaba. Me costó descubrir su forma de pegarle a la bola. En el segundo set, me sentí mejor, y ganar la muerte súbita me dio confianza”.



En el tercer set sacó su mejor juego con remates que mordieron las líneas, inalcanzables para su rival. “Vamos a comer, me muero de hambre”, fue lo primero que les dijo a sus padres, Érika y Alejando, que llegaron con él a Quito. Grabaron su partido y además lo alentaron en cada pelota disputada. “Ellos son importantes en mi vida”, añadió el tenista de 22 años.



En su adolescencia practicó tenis y desde hace dos años lo hace sobre silla de ruedas tras sufrir un accidente. “Uso una silla de ruedas de basquetbol. No me permite moverme con facilidad, pero cada día me siento más acoplada a ella”.

Carolina Lasso es la raqueta 1 del equipo ecuatoriano. Juega hace 15 años y ahora enseña a los pequeños. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



Carolina tiene ocho títulos en el país y quiere sumar uno más: el de Quito



Carolina Lasso es un símbolo en el tenis sobre silla de ruedas en el país. Ostenta ocho títulos nacionales, varias copas internacionales y su anhelo es sumar uno más, el de Quito.



“Es el objetivo en este torneo”, señala la tenista que en este año quiere cumplir otros sueños.“Masificar el deporte con niños y convocar a más tenistas mujeres a la práctica del tenis”, añade.

El fin de semana pasado organizó una clínica para los tenistas Júnior. “Fueron ocho chicos, para muchos fue su primer contacto con el deporte”.



Al parecer, el ‘bichito’ por practicar este deporte se prendió porque “varias mamacitas me están llamando al teléfono para organizarnos y lograr que sus pequeños se entrenen”.



Carolina espera formar un grupo de chicos . “Tengo amigos en Argentina y Chile, me gustaría organizar torneos internacionales para ellos. Es un legado que quiero entrenar por tantas cosas buenas que he vivido en el tenis”.



Ayer, 3o de marzo del 2018, Carolina jugaba su partido de cuartos de final del Torneo de Quito contra la costarricense Raquel Valverde.



La tenista ecuatoriana ganó el primer set por 7-6 y en el segundo 6-4. Hoy se jugarán las semifinales del torneo internacional desde las 10:00.

Alexandra Meza llegó desde Penipe con su hija, Anahí. Está de regreso a las canchas. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO



Anahí le quita parte de su tiempo, pero sigue enamorada del tenis



Alexandra Meza demostró que la calidad está intacta, pero dice que le hace falta recuperar el nivel. “Hace un año y tres meses fui mamá, mi pequeña Anahí está chiquita y no tengo con quién dejarla para yo entrenar”.



Ella llegó desde Penipe para jugar el Torneo Internacional de Quito. Ayer (30 de marzo) venció a Nathy Mera, de Ecuador, por 6-1 y 6-1.



“Estoy enamorada del tenis. Antes del embarazo lo practiqué por cinco años. Era la raqueta 2 del país. Competí en torneos en Chile, Colombia y Brasil, cuando mi rendimiento era excelente”, recuerda la tenista de 29 años.



Tras cuidar de Anahí, trabaja a medio tiempo con las comunidades de la localidad.



En el Quito Tenis y Golf Club, además de jugar el torneo y entrenarse, cuida de su niña, cambia pañales, la alimenta y empuja su coche sentada en su silla de ruedas.



Cuando era muy pequeña, con solo 3 años, un autobús la atropelló y rompió su cadera. Ese revés ella lo transformó en motivación para lograr una carrera deportiva y académica. “La semana pasada recibí la invitación para jugar en Quito. Hasta el momento he disfrutado mucho”.

El chileno Alexander Cataldo, siembra 1 del torneo. En el ránking mundial está ubicado en el puesto 33. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Alexander Cataldo viene por el título que se le escapó el año pasado



‘Me dicen que me parezco al Chino Ríos, pero me gusta más Fernando González, doble campeón olímpico”, dijo el chileno Alexander Cataldo, siembra número uno del Torneo Internacional de Tenis.



Tiene 20 años y ocupa el puesto 33 en el mundo. “El último año fue muy bien. Empecé en el lugar 94 y mejoré mi posición en el ranking tras ganar en Chile y Argentina. En Ecuador, perdí en la final, por eso vengo hoy por el título”.



Ayer, 30 de marzo, en su partido de cuartos de final, derrotó a Andrés López, segunda raqueta de Ecuador por 6-0 y 6-2.



“Me gusta venir a Ecuador, porque me tratan muy bien. Espero conocer la Mitad del Mundo, porque el año anterior no tuve tiempo”. Empezó a practicar tenis hace 10 años. Le recomendaron como actividad para su rehabilitación, “pero me gustó porque es muy competitivo y quiero ganar”.



Él vive en Antofagasta y se entrena de tres a cuatro horas al día. “Dejé mis estudios por dedicarme al tenis”.



Cuando logró un alto rendimiento, empezó a realizar giras. “A mi mamá le daba mucho miedo que viaje tanto y mi papá no quería firmar la autorización de salida del país. Ahora ya me apoyan, saben que el tenis es mi vida”.



Hace dos semanas se coronó campeón en el Barranquilla Open y aún no ha confirmado su participación en el torneo de Lima. “Debo ir a Chile a defender mi título del año 2017”.