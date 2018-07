Cuatro finalistas fueron los mejores

LEA TAMBIÉN

Luka Modric, Kylian Mbappé, Harry Kane y Thibaut Courtois destacaron en Rusia. La FIFA los reconoció.



Luka Modric, Balón de Oro



El mediocampista creativo (32 años) de la selección croata fue elegido como el mejor jugador del Mundial Rusia 2018. Su trascendencia en la escuadra balcánica fue determinante para que su equipo llegue a la final del torneo.



Estuvo presente en los siete compromisos de su Selección y no fue reemplazado, ni siquiera en las tres prórrogas que tuvo que jugar para llegar al último compromiso. Convirtió dos goles (uno de penal) y falló un tiro desde los 12 pases ante Dinamarca. Aunque no brilló en la final ante Francia, Modric fue premiado por sus actuaciones a lo largo del Mundial, según los registros de la FIFA.



El volante del Real Madrid recibió el reconocimiento de manos del presidente ruso Vladimir Putin. La presidenta croata Kolinda Grabar-Kitarovic lo felicitó con un emotivo abrazo en medio de la lluvia que cayó en Moscú. Modric es uno de lo jugadores más ganadores de Croacia: un vicecampeonato mundial, cuatro Champions League, tres Súper Copa de Europa y una Liga de España.





Kylian Mbappé, la revelación



El 10 francés de 19 años se llevó el premio al mejor jugador más joven del campeonato mundial. Desde la fase de grupos demostró su velocidad, habilidad y gambeta para dejar atrás a sus defensores.



Su juego brilla en la banda derecha del ataque galo. Desde allí causó más de un problema a los defensores, que casi siempre perdieron en el mano a mano. En Rusia 2018 anotó cuatro goles: uno Croacia en la final, dos a Argentina en los octavos y uno a Perú en el último compromiso de la fase de grupos. El jugador del Paris Saint Germain tiene un futuro prometedor por delante.



Con el título mundial tendrá la oportunidad de vestir alguna de las camisetas más importantes del planeta. El equipo que lo pretenda deberá pagar los USD 211 millones que cuesta su pase. El equipo francés campeón de Rusia dio a su país la segunda Copa de su historia. En 1998 habían conseguido su único título con figuras como Zidane, Thuram, Petit y Didier Deschamps, actual técnico de la selección gala.





Harry Kane,Bota de Oro



El capitán de la selección inglesa fue el goleador del campeonato mundial con seis anotaciones. Su producción arrancó en la fase de grupos: dos goles a la Selección de Túnez a los 11 y 91 minutos. Luego sumó tres anotaciones ante Panamá: dos de penal (22 y 46 minutos) y el último a los 62 minutos.



Su último gol fue convertido a Colombia de tiro penal en los octavos de final. El delantero del Tottenhamm, de 24 años, se convierte en el mayor goleador inglés de un Mundial desde México 1986, cuando Gary Lineker también anotó seis tantos. Aunque no hizo ningún gol en los cuartos y semifinales, Kane mantuvo la ventaja ante Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, que llegaron a la final con tres anotaciones cada uno.



Los franceses concretaron un gol y se sumaron a la lista de cinco jugadores que completaron cuatro goles: Romelu Lukaku (Bélgica), Cristiano Ronaldo (Portugal) y Denis Cheryshev (Rusia). Kane también es uno de los jugadores que más goles anotaron en la última temporada de la Premier League.





Courtois,el mejor arquero



El guardameta de Bélgica, que alcanzó el tercer lugar en el Mundial, se llevó el premio al Guante de Oro. Sus 199 centímetros de altura le sirvieron para recibir únicamente seis goles en los siete partidos en los que actuó.



Thibaut Courtois, de 26 años y arquero del Chelsea, llegó al último partido de su selección (ante Inglaterra por el tercer puesto) en una pelea con Hugo Lloris y Danijel Subasic por ver quien se convertiría en el mejor guardameta del campeonato. Los finalistas tenían la ventaja de jugar el compromiso más importante del Mundial, pero ambos cometieron errores. El francés fue culpable del segundo gol croata, mientras que Subasic recibió cuatro tantos, un indicador alto en una final.



El belga tuvo a su favor el hecho que no recibió goles en el partido por el tercer lugar. Logró atajadas importantes en cada partidos, que le permitió a su selección alcanzar la mejor posición en la historia de sus participaciones mundialistas. Bélgica espera consolidar su buena actuación en los próximos torneos.