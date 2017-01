Cuatro ciudades verán a los nuevos ‘cracks’ de Sudamérica

Un acto protocolario abrirá el torneo Sudamericano Sub 20 Juventudes de América. Mañana, 17 de enero del 2017, a las 15:00, en el estadio Olímpico de Riobamba se iniciará el torneo juvenil y concluirá el 11 de febrero.

Napoléon Cadena, el alcalde de Riobamba, y Álex de la Torre, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), serán los encargados de dar la bienvenida a las delegaciones. También habrá presentaciones artísticas.



El juego entre Colombia y Paraguay, a las 17:00, será el primero del Grupo A y del torneo. “Comenzaremos con un acto simbólico. Estamos con todo listo y esperamos que la hinchada nos acompañe desde muy temprano para la fiesta que vamos a vivir”, dijo Galo Sánchez, del Comité Organizador Local (COL) del torneo.



Ecuador, el anfitrión, debutará a las 19:15 ante Brasil. El equipo de Javier Rodríguez cumplió su penúltimo entrenamiento, ayer, en Riobamba.



Una de las estrategias de la ‘mini-Tri’ fue practicar en el estadio Olímpico con iluminación. Fue una simulación del juego ante el ‘scratch’. Hoy, la Tricolor realizará un movimiento breve (trote y estiramiento) y el DT definirá el equipo titular. “El grupo está bien. No hay lesionados y solo esperamos el debut”, dijo Eduardo Moscoso, el preparador físico de la Selección.



El COL, con el Municipio de Riobamba y la Asociación de Fútbol de Chimborazo (Afnach), ayer, anunciaron la venta de boletos para los dos juegos iniciales. Las entradas están a la venta en las boleterías del estadio y en las oficinas de la Asociación de Chimborazo.

Los delegados de la Conmebol tienen previsto realizar hoy la última inspección al escenario deportivo. También los delegados de las selecciones se reunirán esta noche para definir los uniformes que utilizarán y la logística en los desplazamientos.



El Municipio de Riobamba organizó recorridos por el Centro Histórico de la ciudad para las delegaciones. Los seleccionados de Chile, por ejemplo, recibieron regalos y recuerdos de la ciudad.

Hasta ayer no se definía si los partidos serán transmitidos por alguna televisora. “Estamos en negociaciones, pero todavía no hay nada oficial” en este tema, detalló Sánchez.



En Riobamba se realizó una campaña en los medios de comunicación y en las redes sociales invitando a los hinchas.

Mientras tanto, en Ibarra, ciudad sede del Grupo B, también está previsto que hoy se realice una última revisión al estadio Olímpico.



En ese escenario, la actividad comenzará el jueves con el juego entre Uruguay y Venezuela, a las 17:00. En el juego de fondo se enfrentarán Argentina y Perú (19:00). Bolivia, la quinta selección que completa el grupo, tendrá descanso. Perú será la última delegación en arribar al país. Tienen previsto llegar hoy y trasladarse a Ibarra.



¿Cuál es el presupuesto para el Sudamericano? Sánchez dice que no se detallarán cifras para “no herir susceptibilidades”.

Sin embargo, según el reglamento del torneo difundido en la Conmebol, la asociación organizadora (en este caso Ecuador), corre con los gastos de movilización, pasajes aéreos, alimentación y hospedaje de las 10 selecciones participantes.



El hexagonal final del campeonato se jugará en Quito. El torneo entregará cuatro boletos al Mundial Sub 20 que se jugará en Corea, entre mayo y junio de este año.