Cruz Azul goleó 5-0 al Pachuca con dos tantos del ecuatoriano Ángel Mena

El Cruz Azul, equipo en el que milita el ecuatoriano Ángel Mena, dio la sorpresa este fin de semana al vencer 5-0 al Pachuca con dos goles de Mena, uno del argentino Walter Montoya, otro del chileno Felipe Mora y uno más del español Edgar Méndez.

El equipo celeste dio una demostración de contundencia ante un desconocido Pachuca. En 10 jornadas, el Cruz Azul sumaba ocho goles y en este partido registró cinco, tres en diez minutos iniciales.



Fue el segundo triunfo en 11 partidos para el Cruz Azul, del portugués Pedro Caixinha, y el primero luego de ocho jornadas.

El invicto América, Toluca y Tigres, primero, segundo y tercero de la clasificación, tienen una pelea abierta por la cima del Clausura mexicano, con el Santos Laguna, cuarto, y que jugará más tarde, tras la décima primera jornada del torneo que perfila su recta final.



El América, que dirige el mexicano Miguel Herrera superó el sábado por 2-0 al León en el estadio Azteca con doblete del colombiano Mateus Uribe.



El Tigres, campeón vigente, se impuso por la mínima a Xolos de Tijuana con tanto del francés André-Pierre Gignac, que llegó a ocho goles y va tras el caboverdiano Djaniny Tavares (Santos Laguna), líder de los artilleros con 12.



El Toluca derrotó hoy como visitante por 0-1 a los Pumas UNAM con gol en propia meta del chileno Marcelo Díaz.



Fue el quinto triunfo para el América, con el que mantuvo su invicto en 11 partidos y llegó a 21 puntos, y el sexto para Toluca y Tigres que también alcanzaron los 21 puntos, pero van detrás del América por diferencia de goles.



Con la racha de 11 jornadas sin derrota, el América empató su marca de juego sin perder que logró en el Apertura 2005 y de no caer la próxima semana ante el Toluca impondrá un nuevo registro.



Los tres equipos están un punto por delante del Santos Laguna, ahora cuarto y que este domingo cierra la jornada ante el Monterrey.



Las derrotas dejaron al León, del uruguayo Gustavo Díaz, décimo segundo; al Tijuana, del argentino Diego Cocca, séptimo y a los Pumas, del mexicano David Patiño, noveno.



En el quinto lugar se ubicó el Morelia, del mexicano Roberto Hernández, que superó por 2-0 a los Tiburones de Veracruz, al que hundió en el último lugar de la tabla del descenso y a seis jornadas de que finalice el torneo parece que no podrá alcanzar su salvación.



Los goles fueron del defensa del Veracruz, Osmar Mares, en propia meta y del chileno Diego Valdés.



Otro golpe directo que recibió el Veracruz fue el triunfo del Atlas por 1-0 sobre el Puebla, con gol del argentino Milton Caraglio, que representó un paso importante para el equipo del argentino Rubén Omar Romano, ya que regresó al triunfo tras cinco jornadas y va en pos de su permanencia.



En la tabla de cocientes, que determina el descenso, el Veracruz tiene 97 en 96 partidos, mientras Atlas y Querétaro, sus rivales directos en la pelea por no descender acumulan 108 y 109 unidades, con 18 puntos por disputar.



Otro implicado en la lucha por seguir en Primera División es el Lobos BUAP que perdió en casa por 0-1 ante las Chivas de Guadalajara, del argentino Matías Almeyda, con tanto de José Macías.

​

Lobos tiene apenas dos torneos en el máximo circuito y por ende menos partidos, pero su cociente es el segundo peor y si no reacciona en las últimas seis jornadas estará en problemas.

En tanto el Querétaro y el Necaxa igualaron 1-1 con goles del brasileño Everaldo Stum y el chileno Víctor Dávila.