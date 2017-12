Cristiano sigue entrenándose en solitario a dos días del clásico

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, se entrenó hoy, 21 de diciembre del 2017, por tercer día consecutivo al margen del grupo cuando apenas quedan dos días para el clásico de la Liga española de fútbol ante el FC Barcelona.

El goleador blanco sufrió un fuerte golpe durante la disputa del Mundial de Clubes y desde entonces no se ejercitó junto al resto de sus compañeros. Cristiano Ronaldo se quedó en el gimnasio durante el martes y el miércoles, aunque hoy sí saltó al campo de entrenamiento a pesar de no integrarse con el resto del plantel.



No obstante, se espera que las molestias del jugador evolucionen bien y en principio debería estar para la trascendente cita del sábado. El Real Madrid necesita la mejor versión del portugués para ganar al FC Barcelona y reengancharse a la Liga.



El equipo azulgrana visita el Santiago Bernabéu como líder destacado con 42 puntos, mientras que el Real Madrid está cuarto con 31 unidades y un partido menos.