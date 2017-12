Liga de Quito y El Nacional se enfrentarán a clubes bolivianos en la primera fase de la Copa Sudamericana

Los clubes ecuatorianos El Nacional y Liga de Quito, conocieron a sus rivales de la primera fase de la Copa Sudamericana 2018, en el sorteo que se realizó en la noche del miércoles 20 de diciembre de 2017, en la sede de la Conmebol en la ciudad de Luque, Paraguay.

El Nacional deberá enfrentarse al equipo que se clasifique como Bolivia 3 en la llave G18 mientras que Liga de Quito se medirá al Club Deportivo Guabirá en la llave G6 . Por su parte, Barcelona Sporting Club y Deportivo Cuenca se medirán a conjuntos paraguayos. El conjunto torero se enfrentará al club general díaz en la llave G10 y la escuadra morlaca lo hará en la llave G11.

Así quedaron los cruces de la Primera Fase de la #CONMEBOLSudamericana 2018. pic.twitter.com/izHy2fink5 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 20, 2017

Además, en el sorteo realizado, se destacan tres partidos entre conjuntos brasileños y argentinos: San Lorenzo vs. Atlético Mineiro; Newells Old Boys vs. Atlético Paranaense y Rosario Central vs. Sao Paulo.

San Lorenzo y Rosario Central por Argentina y Atlético Paranaense por Brasil serán los tres conjuntos que comiencen la eliminatoria, de ida y vuelta, en casa.



La primera fase de la Copa Sudamericana 2018 tendrá 44 equipos de los 10 países miembros de la Conmebol.



De esos enfrentamientos pasarán a segunda ronda 22 conjuntos, a los que se sumarán otros 10 que llegarán de la Copa Libertadores, por lo que volverá a haber un sorteo, el 10 junio, para dirimir los nuevos emparejamientos de ida y vuelta, que ya servirán para determinar el devenir de la competición hasta la final.



La primera fase está compuesta por seis equipos de Argentina y Brasil y cuatro de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.



A continuación, los emparejamientos de la primera fase de la Copa Sudamericana 2018:

G1. Everton (CHI) vs. Caracas (VEN)

G2. Deportes Temuco (CHI) vs. Estudiantes de Mérida (VEN)

G3. Lanús (ARG) vs. Sporting Cristal (PER)

G4. Danubio (URU) vs. Deportivo Cali (COL)

G5. San Lorenzo (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA)

G6. Guabirá (BOL) vs. Liga de Quito (ECU)

G7. Nacional (PAR) - Mineros (VEN)

G8. Atlético Cerro (URU) vs. Sprot Rosario (PER)

G9. Sol de América (PAR) vs. Independiente de Medellín (COL)

G10. General Díaz (PAR) vs. Barcelona Sporting Club (ECU)

​G11. Sportivo Luqueño (PAR) vs. Deportivo Cuenca (ECU)



G12. Rampla Juniors (URU) vs. Universidad de Caja Marca (PER)

G13. Defensa y Justicia (ARG) vs. América de Cali (COL)

G14. Newells Old Boys (ARG) vs. Atlético Paranaense (BRA)

G15. Chile 1 - Sport Guancayo (PER)

G16. Boston River (URU) vs. Jaguares (COL)

G17. Rosario Central (ARG) vs.Sao Paulo (BRA)

G18. Bolivia 3 vs. El Nacional (ECU)

G19. Blooming (BOL)vs. Sport Bahía (BRA)

G20. Colón de Santa Fe (ARG) vs. Zamora (VEN)

G21. Audax Italiano (CHI) vs. Botafogo (BRA)

G22. Bolivia 4 vs. Fluminense (BRA).