Estos son los premios de la Libertadores y Sudamericana por los que competirán los equipos ecuatorianos

La Copa Libertadores 2018 se puso en marcha ayer con el sorteo de las fases previas y los ocho grupos que le darán acción a la competencia más importante del continente que durará desde fines de enero hasta comienzos de diciembre.

La otra gran novedad que informó la Conmebol será que el campeón se llevará el doble de lo que acumuló Gremio en el reciente título que conquistó tras vencer a Lanús en la final. Aquel que levante el trofeo, se llevará USD 6 millones –esta temporada ganó 3 millones–. El subcampeón también duplicará ganancias: de 1 millón y medio pasará a 3 millones.



En total, la competencia repartirá casi USD 5 millones más que en el 2017, alcanzando una cifra de USD 103 millones 850 mil entre todas las instancias.



Cabe destacar que en todas las previas a las definitorias los montos serán similares a los entregados en la edición anual que se llevó a cabo durante esta temporada.



Estos son los premios que se repartirán en las Copas Libertadores y Sudamericana:



- Fase uno: USD 250 mil.

- Fase dos: USD 400 mil.

- Fase tres: USD 400 mil.

- Fase de grupos: USD 600 mil –por partido de local–.

- Octavos de final: USD 750 mil.

- Cuartos de final: USD 950 mil.

- Semifinal: USD 1 millón 350 mil (USD 1 millón 250 mil en 2017).

- Subcampeón: USD 3 millones (USD 1 millón y medio en 2017).

- Campeón: USD 6 millones (USD 3 millones en 2017).



Así serán los compromisos de los clubes ecuatorianos en la Copa Libertadores:



Fase 1

- Macará (ECU) vs. Deportivo Táchica (VEN)



Fase 2

- Banfield (ARG) vs. Independiente del Valle (ECU)



Grupo 2

Atlético Nacional (COL)

Bolívar (BOL)

Colo Colo (CHI)

Delfín Sporting Club (ECU)





Grupo 4

River Plate (ARG)

Club Sport Emelec (ECU)

Flamengo (BRA)

Ganador 1



En cuanto a la Copa Sudamericana así quedaron definidos los rivales de los conjuntos nacionales:



Primera fase

- Liga de Quito (ECU) vs. Guabirá (BOL)

- Barcelona SC (ECU) vs. General Díaz (PAR)

- El Nacional (ECU) vs. San José (BOL)