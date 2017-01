Congreso Ordinario de la FEF eligió a Mario Tamayo como nuevo vocal alterno en lugar de Luis Chiriboga

Mario Tamayo es el nuevo vocal alterno del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), puesto que quedó vacante tras la renuncia de Luis Chiriboga. El jurista, delegado de River Ecuador, fue elegido por mayoría, durante el Congreso Ordinario del Fútbol.

El otro mocionado por la sala fue Pedro Machado, como representante de la Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha. Sin embargo, él no fue calificado porque incumplía con el requisito de formar parte del fútbol profesional por lo menos cuatro años.



Se realizó la votación que establece el artículo 5 del Estatuto de la FEF, y el guayaquileño sumó 48 de los 70 votos posibles.



Estos son otros puntos que se aprobaron hasta el momento:



- Se aprobó el informe de labores del presidente, Carlos Villacís. Allí se detalló el trabajo del director, en cuento a negociaciones, financiamiento y ponencias en la Conmebol.



- El informe económico, iba a ser aprobado, sin embargo, al no existir los informes de auditoría externa, de dio un tiempo de tres semanas para su nueva revisión.



- Se aprobó el presupuesto para el año 2017, en USD 40 millones.