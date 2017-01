Damir Ceter salvó a Colombia de su primera derrota en el Sudamericano

El primer partido del Sudamericano Sub 20 2017 'Juventudes de América' no fue el mejor por la falta de efectividad de Colombia y Paraguay. Pero en los últimos 10 minutos la historia cambió, la 'albirroja' marcó el primer gol al 81 y los 'cafeteros' empataron el juego siete minutos más tarde. El encuentro terminó 1 a 1.

Colombia fue el equipo que controló el esférico desde el primer minuto del compromiso, en los primeros cinco minutos ya tuvo dos opciones claras de anotar, pero los delanteros 'cafeteros' no fueron precisos en la definición frente al arco rival.

Las Selecciones paraguaya y colombiana juegan en el estadio olímpico de Riobamba. Foto: Vicente Costales/EL COMERCIO

La zona por la que los colombianos tenían mayor llegada era por la izquierda. Al minuto 10, el jugador Anderson Arroyo llegó al área rival, pero la defensa paraguaya detuvo el ataque del seleccionado. Once minutos más tarde, el delantero 'cafetero' Michael Gómez tuvo un mano a mano con el arquero Arzamendia quien controló la jugada de peligro.



Pasada la media hora de juego la intensidad del compromiso disminuyó, aunque Colombia aún controlaba las jugadas, ya no llegaba con peligro al arco rival. Paraguay, por su parte, buscaba frenar la creación los ataques rivales en el mediocampo y llegar a la portería colombiana de contragolpe.

Paraguay y Colombia juegan en Riobamba en el primer partido del Campeonato Sudamericano Sub 20. Foto: Vicente Costales/EL COMERCIO

Al 39, el delantero Villalba, de la 'albirroja', tuvo una oportunidad clara con un remate de cabeza que se fue sobre el arco defendido por Manuel Arias. El primer tiempo terminó con el marcador empatado sin goles.



Ya en la segunda etapa el compromiso se volvió más lento y trabado. El árbitro peruano Diego Haro tuvo que detener el compromiso en varias ocasiones por las fuertes entradas de los jugadores de las dos Selecciones. Paraguay mostraba una leve mejoría en su juego, pero aún no conseguían llegar con claridad al arco rival.



La 'albirroja' cada vez era mejor en su juego y fueron los primeros en abrir el marcador. Al 81, Ferreira recibió el balón en el centro del área colombiana, levantó el esférico y con un remate cruzado de derecha marcó el primer gol del Campeonato Sudamericano Sub 20 'Juventudes de América' 2017.



Pero la alegría de la Selección 'Guaraní' duraría poco, siete minutos después del primer gol, llegó el empate colombiano. Después de un tiro de esquina, que no pudo controlar ni la defensa, ni el arquero paraguayo, Damir Ceter empujó el balón y decretó el 1 a 1, se jugaban 43 minutos del segundo tiempo.



El árbitro del compromiso fue el peruano Diego Haro, asistido por sus compatriotas Raúl López y Víctor Ráez el cuarto juez fue el venezolano José Luis Hoyo. El asesor de árbitros fue el argentino Rodolfo Otero.



Alineación de Colombia:

Alineación Paraguay: