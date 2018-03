Collina: 'La UEFA ha sido honesta y ha reconocido que no está preparada'

El italiano PierLuigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, consideró que el anuncio hecho hace días por la UEFA de no utilizar el sistema de videoarbitraje (VAR) la próxima temporada "es una respuesta honesta", con la que reconoce que "no está preparada" todavía.

"La UEFA simplemente ha dicho no estamos preparados, es honesto. Ha admitido que no puede empezar en tres, cuatro meses o en agosto. Algunas de sus asociaciones sí lo han trabajado, pero otras no. Han sido realistas. Es necesario hacer la preparación de los árbitros europeos", opinó.

Collina, que fue responsable de arbitraje de la UEFA antes de incorporarse a la FIFA a principios de 2017, intervino en la conferencia de prensa posterior a la reunión de la IFAB (International Football Board) en Zúrich en la que se aprobó el uso del VAR por unanimidad y su utilización en el Mundial de Rusia.

"La FIFA no va a empezar mañana a preparar el VAR. En diciembre de 2016 en el Mundial de Clubes de Japón ya lo usamos y ya se había trabajado para ello. La UEFA ha esperado a que la decisión se tome, hoy se ha tomado y ahora empezarán a trabajar. Creo que debemos apreciar su honesta respuesta", insistió.

Collina también explicó que para que una confederación o una asociación pueda emplear el VAR en sus competiciones deben hacer una petición, llevar a cabo un programa de preparación, que será evaluado durante su desarrollo y cuando se haya concluido.

"Con todo el respeto para las asociaciones y las confederaciones la decisión no corresponde a ellas. No es posible que una decida utilizarlo de un día para otro. Necesitamos la garantía de que el programa de preparación se ha desarrollad propiamente. La FIFA lo confirmará. Es una garantía que el fútbol necesita para evitar posibles errores". agregó.

También el suizo Massimo Busacca, responsable de arbitraje de la FIFA, aseguró que el Mundial del próximo verano en Rusia no es una competición para hacer experimentos y destacó el tiempo que esta organización lleva preparando a los árbitros que asumirán el papel de asistentes de vídeo.



"Hemos hechos seminarios y en el segundo ya seleccionamos solo a los que tenían garantías. Solo los que nos dieron esas garantías siguieron trabajando para ello. Puedes ser un gran árbitro pero no para el asistente de vídeo. Es una nueva forma de decidir", dijo Busaca.