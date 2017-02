Clubes jugaron amistosos en el receso del campeonato

Los jugadores del equipo principal del Clan Juvenil se enfrentaron ante los de la Reserva, el sábado 18 de febrero, en Sangolquí. Los primeros vencieron 2-0 con anotaciones de Luis Checa y Jorge ‘Tota’ Valencia.

Este amistoso sirvió al entrenador Juan Carlos Garay para preparar el duelo frente a Fuerza Amarilla, por la cuarta fecha del torneo. El juego está previsto para el viernes, a las 14:00, en Machala. Con esto, se reanudará el campeonato luego del receso de este fin de semana, por las elecciones en el país.



Liga de Quito programó su partido de la cuarta jornada para el viernes. Será contra River Ecuador, a las 19:30, en el estadio de Ponciano.



El entrenador uruguayo Gustavo Munúa buscará afinar la puntería de sus delanteros, esta semana. En tres fechas disputadas, los albos no han marcado goles. Para estos días, LDU no tendrá juegos amistosos.



Su único partido comprobatorio fue ante Mushuc Runa, el viernes 17, en Ponciano. Ahí empató 2-2 con goles de Juan Luis Anangonó.



El entrenador uruguayo admitió que a su equipo le falta gol. Sin embargo, según su análisis, el principal problema de sus dirigidos es que no mantienen el mismo nivel de juego durante los 90 minutos.



Para el encuentro ante River, el DT recuperará al mediocampista uruguayo Rubén Olivera, quien superó una lesión. Seguirán ausentes el extremo Jairo Padilla y el zaguero Horacio Salaberry, ambos por lesiones.



La ‘U’ se enfrentará a un club que tampoco ha marcado: River suma tres empates sin goles. Liga acumula un empate y dos derrotas.



Para el sábado 25, están programados los duelos entre Universidad Católica frente al Delfín (12:00, en el estadio Olímpico Atahualpa) y Macará vs. Deportivo Cuenca (16:00, en el Bellavista).



El domingo 26 se realizará el duelo entre Barcelona SC y El Nacional. La directiva canaria confirmó que el cotejo será en el Nueve de Mayo. El Monumental está suspendido por tres jornadas.



Además, ese día, Independiente recibirá a Emelec. La hora aún no se define. Los equipos se enfocarán esta semana en cumplir trabajos tácticos.