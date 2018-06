Los clubes preparan cambios de extranjeros

LEA TAMBIÉN

Esteban Rivas y Federico Laurito, dos de los cuatro extranjeros de Aucas en esta temporada, son cuestionados por su aporte y rendimiento.

Los directivos hablaron con el DT argentino Luis Soler sobre los pocos minutos que juegan estos refuerzos. Él explicó que Laurito se recupera de una lesión y, por eso, ha jugado en el plantel de la Reserva.



“Edsnton Moaño está en buen nivel y eso ha incidido para que Laurito no juegue tanto. En la posición de Esteban (Rivas), en la ofensiva, hay jugadores de buen nivel”, manifestó el estratega.



Laurito ha jugado tres partidos en la Reserva y ha marcado dos goles. Rivas, en cambio, ha estado en dos cotejos. Él ha recibido el apoyo de sus familiares ante la falta de oportunidades en el equipo principal. Sin embargo, las críticas y los insultos de los hinchas en su contra son recurrentes en los encuentros.



El volante justifica que los primeros meses del año son difíciles por la adaptación a la altitud de Quito y al nuevo equipo. Los compañeros, la ciudad, el cuerpo técnico fueron nuevos para el futbolista.



Eso no ocurrió con Mario Rizotto. El uruguayo que ocupa otro cupo de extranjero en el equipo oriental jugó cuatro temporadas en Independiente del Valle y no le costó adaptarse a la capital. Conoce Quito y fue un guía para Rivas.



Jaime Bowen, vocero del club, admitió que la directiva analiza la continuidad de los dos extranjeros para el segundo semestre del año. “Lamentablemente no se puede cambiar a esta altura del año. Debemos esperar que se pueda habilitar a los jugadores”.



Según la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), las inscripciones para el segundo semestre del año serán entre el 6 de julio y el 3 de agosto.

Otros clubes como Emelec, Liga de Quito y Macará también preparan cambios en la cuota de los extranjeros.



El equipo ambateño anunció esta semana la separación del paraguayo Marco Miers y del volante argentino Ricardo Acosta. Miers, quien ha jugado 11 partidos, no convenció al entrenador Paúl Vélez.



Los argentinos Pablo Burzio (delantero), Javier Burrai (guardameta) y Alejandro Manchot (defensa), fueron anunciados como refuerzos para la segunda etapa.



Burrai, de 27 años, y Manchot, de 30, llegan procedentes de Gimnasia y Esgrima de Jujuy de Argentina. Burzio, de 25 años, jugó en el Villa Dalmine. Los tres clubes de la Nacional B del fútbol argentino.

“La idea es que ellos vengan con tiempo para que se adapten y jueguen lo más pronto posible. El propósito del equipo este año es volver a clasificarse a la Copa Libertadores o a la Sudamericana. Hemos tenido un mal inicio de año”, manifestó el DT Vélez.



Emelec, en cambio, tiene en sus filas al colombiano Estéfano Arango, quien ha jugado cuatro partidos de las 16 fechas de la primera etapa. El exentrenador Alfredo Arias no le dio oportunidades.



Ahora, la directiva azul espera un informe del argentino Mariano Soso, flamante DT, para decidir su continuidad.



En Delfín y Deportivo Cuenca los estrategas comenzaron a recibir opciones de alternativas de refuerzos.



Fabián Bustos, DT del ‘cetáceo’, y Guillermo Sanguinetti, del ‘Expreso’, esperan reforzar sus clubes. “Iván González no logró afianzarse. Veremos en qué posición traemos y que se ajuste a la economía”, recalcó Sanguinetti.