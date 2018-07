'JJ' Cifuente decidió continuar de goleador en la Universidad Católica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En los últimos dos meses, el celular de Jhon Jairo Cifuente no ha parado de sonar. Una de las últimas llamadas que recibió fue de Fidel Egas, uno de los máximos dirigentes de la Universidad Católica.

El directivo le pidió al ‘Degollador’ que se calmara y no se desespere por su futuro. Uno de los consejos fue que mantenga su racha goleadora en el campeonato nacional para que su cotización aumente.



El entrenador del equipo, el colombiano Santiago Escobar también conversó con el delantero. La semana pasada, el ‘Sachi’ escuchó al jugador anunciar que su ciclo en la Católica “se terminó”.



El DT le aclaró que el club busca un beneficio futbolístico en su futuro. “Es normal este tipo de situaciones con los delanteros. El jugador escucha cifras y de inmediato piensa en su familia y en su futuro. Jhon Jairo es joven y tiene mucho futuro. Hablamos con él y nos supo oír lo que estaba pasando”, contó Escobar.

El entorno de Cifuente se volvió complejo. Una de las ofertas que llegó a Universidad Católica y Macará, clubes dueños de los derechos del jugador, fue por USD 3,5 millones por sus derechos.

Eso representaba cerca de USD 500 000 para el futbolista por el 15% de la transacción. “Nos reunimos personalmente con el jugador y se desechó la oferta de Oriente Medio. Era de un club pequeño de Egipto. Fue lo único concreto que teníamos y no se aceptó. No creíamos que era lo idóneo por la parte deportiva”, detalló Francisco Egas, directivo de la Universidad Católica.



Egas aclaró que en ningún momento ha existido diferencias con Macará ni tampoco con el empresario Diego Herrera. La oferta de Medio Oriente fue la única concreta.

A Cifuente le ganó la ansiedad al escuchar valores. Incluso, en los entrenamientos de la semana pasada, en cada diálogo con sus compañeros contaba su ilusión por salir al fútbol del exterior.



Cifuente relató ayer que, tras las conversaciones y los consejos recibidos, prefiere dedicarse a marcar más goles en el campeonato nacional.



Su producción de 24 goles en 23 partidos proyecta un nuevo récord de goleadores en los torneos locales. Además, con sus nueve dobletes en seis meses ya impuso un sello. Sin embargo, el momento del ‘Degollador’ está entre tensiones y alegrías. El lunes, que cumplió 26 años, falló un tiro penal en el empate de Católica ante Guayaquil City, en el estadio Atahualpa.

‘JJ’ Cifuente salió enojado por no anotar su tanto 25. Vanessa, la esposa, y sus hijos Fanny, de 7 años, y Jhon, de 1, junto a otros parientes, le llevaron un pastel, vela y le cantaron por su cumpleaños.



Una de las canciones hacía referencia a la celebración del delantero cuando anota y su polémico gesto de ‘Degollador’.



Cifuente aún no pierde la esperanza de recibir más ofertas y salir en estas semanas. “La verdad ya estoy más tranquilo. Dejo todo en manos de Dios y veremos si es posible salir este año o no. Me comprometí a seguir marcando goles para el club porque queremos pelear por el título a finales del año”.



El atacante prefiere ya no hacerse más ideas. Cuenta que en los últimos días recibió llamadas de Colombia por un supuesto interés del Atlético Nacional de Medellín. Sin embargo, los dirigentes no tienen una propuesta formal por escrito para llevar adelante la negociación esperada.



Según el portal Transfermarket, la cotización del jugador es de USD 3 millones. Católica y Macará confían que este valor aún se puede duplicar hasta diciembre dependiendo de los goles que anote.