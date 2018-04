El ciclista Pedro Ordóñez arregla bicicletas para subsistir

Pedro Ordóñez se traslada en bicicleta a su lugar de trabajo: Mega Bike, ubicado en la zona sur de Cuenca. El taller está a unas 25 cuadras de la residencia de la Federación Deportiva del Azuay (FDA), en donde vive desde hace cuatro años.

El ciclista, de la parroquia Principal del cantón azuayo de Chordeleg, es recibido con afecto por su jefe, César Cichipe. Luego del saludo se coloca un mandil de mecánica y de inmediato empieza con sus labores de mantenimiento y reparación de bicicletas.

Ordóñez, el martes pasado, tomó una brocha de tres pulgadas, la mojó con gasolina y empezó a limpiar la catalina, el piñón y la cadena de una ‘bici’ enlodada. Lo hizo con delicadeza y como todo un experto. A esta actividad se dedica desde que dejó a su familia para dedicarse al ciclismo.

A las 10:00 ingresa al taller, en donde también se venden repuestos para bicicletas. En horas previas, de 07:00 a 09:00, el azuayo de 25 años se entrena en ciclismo de montaña en diferentes escenarios de Cuenca. Uno de sus lugares favoritos -y el de otros seleccionados de la provincia- es el sector de El Calvario, con un entorno natural maravilloso.

Hasta el año pasado, Pedro estudió por la noche en el Colegio Antonio Ávila, para poder trabajar y prepararse con miras a las competencias provinciales y nacionales. Allí terminó la secundaria. Ahora descansa, pero no descarta seguir los estudios superiores a partir del próximo año lectivo.



Según Elizabeth Segarra, trabajadora social de la FDA, el ciclista oriundo de Chordeleg tiene alojamiento y recibe alimentación de lunes a viernes (desayuno, almuerzo y merienda). Dispone de servicios básicos; además de Internet y uso de la lavandería.

“En los cuatro años no nos ha dado ninguna queja, es un joven responsable y un ciclista disciplinado”, comenta Segarra. Ella destaca el interés que puso el deportista por terminar sus estudios en el colegio. Cuando llegó a Cuenca tenía aprobado el décimo de Básica. Por eso obtuvo el Bachillerato a los 24 años. Otro de los be­neficios que recibe es el servicio médico.

Ordóñez, de 1, 72 m de estatura, aprendió a arreglar bicicletas gracias a las experiencias vividas como ciclista. Al no tener dinero para pagar, se daba modos para arreglar su ‘bici’. “Componer los frenos hidráulicos es un poco complicado, pero los arreglos de frenos, aros y suspensiones son los trabajos más frecuentes”.

El dinero que gana le sirve para comprarse ropa, implementación e indumentaria deportiva. Es el cuarto de los cinco hijos de los esposos Pedro Ordóñez y Ana Castro. Dejó a su familia en la parroquia Principal para mejorar su nivel técnico, puesto que a escala provincial demostró su capacidad en la categorías juveniles.

Eduardo Ramírez, dirigente de ciclismo de ese entonces, le sugirió que se radicara en la residencia de la Federación Deportiva del Azuay, para que siguiera un plan sistemático de entrenamientos. El deportista aceptó quedarse durante el ­período vacacional, pero en julio cumplirá su cuarto año fuera del hogar.

“Fue difícil trasladarme a otra ciudad, vivir solo, especialmente los primeros meses. Luego me fui acoplando, ahora visito a mis padres y hermanos los fines de semana, cuando no tengo competencias”. Sus vecinos de la residencia son entrenadores extranjeros y otros deportistas.



Desde que se radicó en Cuenca se entrena con Santiago Padilla, quien le ayudó a mejorar la técnica y así pudo ser campeón y vicecampeón nacional Sub 23. Representó al país en los torneos internacionales de Chile y Colombia, en donde acumuló experiencia.



En mayo tiene previsto competir en un Nacional de Ciclismo de Montaña, cuya sede está por definirse.

Biografía.

Nació en Chordeleg, Azuay,

el 16 de junio de 1993.



Antecedentes.

Posee títulos y subtítulos a escalas provincial y nacional. ­Participó en torneos internacionales,

en Chile y ­Colombia.