El ciclista ‘Águila’ Rodríguez organizará la Vuelta al Ecuador

Octubre es el mes elegido por Pedro Rodríguez para el desarrollo de la Vuelta Ciclística al Ecuador. Luego de cuatro años, en que la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) no organizó esta competencia, el pentacampeón del giro ecuatoriano asumió esa responsabilidad.

Junto a su hermano Franco Rodríguez y Freddy Rosero se plantearon este reto. “Nuestro deseo es contar con 80 a 100 ciclistas de élite, que ofrezcan una gran competencia. Estimamos que requerimos de USD 150 000 para hacer realidad la Vuelta”, dijo.



La cifra espera poder bajarla a USD 50 000 para los pagos que tiene que hacer en efectivo, “como combustible para los autos de organización, chips, adquisición de radio tour, pagos de premios, cancelación a jueces y comisarios”.



El exciclista está solicitando ayuda de alcaldes y prefectos para lograr acuerdos y canjes para los rubros de alojamiento y alimentación.

​

“Existe mucha gente del ciclismo, aficionada, amigos, entrenadores y los ciclistas que esperan la realización de esta competencia que no se realiza desde el 2014. Hacemos un llamado a los directivos de la empresa privada para que se unan a nuestro esfuerzo”, dijo Rodríguez, quien ganó la Vuelta al Ecuador en 1998, 1990, 1991, 1993 y 1995. Además venció en dos etapas de la Vuelta a Colombia en 1995.



Una vez que logró el aval de la FEC, ‘El Águila’ inició contactos con sus amigos en otros países. “Tenemos el requerimiento de tres o cuatro equipos de Colombia que vendrán a la Vuelta, también uno de Argentina, pues en los últimos tres años hemos ido a la Vuelta a Mendoza y vendrán en reciprocidad”. Están por confirmar equipos de Guatemala y Costa Rica.



A nivel nacional existe interés del Team Ecuador, y aún se espera la respuesta de Richard Carapaz, Jhonatan Narváez y Jonathan Caicedo, quienes pertenecen a clubes de España, Bélgica y Colombia, respectivamente. “Ellos no conocen sus calendarios de competencias del segundo semestre del año, por ello aún no han confirmado su presencia. Nuestro interés es que la afición ecuatoriana disfrute de verlos correr en nuestro país y que ellos sientan el calor de su gente. Son las actuales estrellas del ciclismo nacional, pero solo los vemos competir en el exterior”.



El equipo de la Prefectura de Carchi ya confirmó su presencia. “Seguro que continuarán sumándose equipos de otras provincias. La ilusión de todo ciclista nacional es participar en la Vuelta al Ecuador y tratar que su nombre quede en la historia de este deporte”.



Aún no está definido el calendario de la Vuelta pero existe un primer borrador. El prólogo se realizaría en Lago Agrio, “luego pasaríamos por Coca, Tena, Puyo, Riobamba, Latacunga, Cayambe, Ibarra, Otavalo y con cierre en Tulcán. La idea es hacer 10 etapas en 8 días. En Ibarra y Tulcán se harían dos etapas, en cada ciudad. Una etapa en la mañana y otra en la tarde”.



Las fechas, que deben ser confirmadas serán del 7 al 13 de octubre. “El próximo 25 de mayo vamos a realizar la presentación de la Vuelta en Quito con etapas y fechas definidas”.



Mientras trabaja en estos aspectos organizativos, se da tiempo para mirar los progresos de su hijo Sebastián, quien en febrero pasado ganó la etapa más dura de la Vuelta a Mendoza: “Lo veo muy fuerte, realizando grandes progresos”.

Y también se dio tiempo para hablar de su admiración y beneplácito por la presencia de Richard Carapaz en el Giro del Italia, que comenzará el viernes 4 de mayo. “Fue nuestro sueño, siempre quisimos estar en esa competencia. Es un orgullo para nosotros que él pueda participar. A nosotros nos faltó respaldo de la dirigencia”.