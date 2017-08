Richard Carapaz competirá en la Vuelta a España desde el sábado 19 de agosto

Lo sabía hace tres semanas, pero quiso esperar hasta que la información se oficializara. Richard Carapaz será el primer ecuatoriano en correr la Vuelta a España, uno de los tres grandes eventos de ciclismo pedal junto al Giro de Italia y el Tour de Francia. La prueba empezará este sábado 19 de agosto.

“La noche anterior a su viaje a Pamplona, fui a despedirme. Cenamos con sus papás y su esposa. Le dije que si Dios le dio alas para volar, que siga haciéndolo. Él, entonces me comentó que sabía que estaba en el equipo para la Vuelta a España, pero tenía que esperar a que lo oficialice”, relató Paulo Caicedo, desde Tulcán.



En España, Richard Carapaz, que conoció la noticia de manera oficial el domingo en la noche, decía estar viviendo un sueño. En noviembre pasado, cuando firmó por el equipo de ciclismo Movistar Word pronunció su deseo de correr, en este primer año como profesional, una de las tres vueltas más importantes del mundo.

‘La Bruja’ Caicedo, como le decían en su época de ciclista, fue el entrenador de Carapaz cuando conformó el equipo de la Prefectura de Carchi, hace cuatro años. Luego se fue a Colombia, para correr la Vuelta a la Juventud, que la ganó y de ahí dio salto a España.

Nunca dejaron de estar en contacto. “Es un muchacho humilde, que no se olvida de sus orígenes. Pero también es luchador, se esmera por cumplir los objetivos que se impone. Es fuerte mentalmente”.



Por eso, conocer esta noticia lo llenó de orgullo. “Como ciclista, corrí en Argentina, Chile, Venezuela. Estuve con Jefferson Pérez cuando ganó la medalla oro en los Olímpicos, pero correr una de las tres vueltas grandes era un sueño. Richard está viviendo eso que lo queríamos alcanzar varios ciclistas”, añade Caicedo.

“Decir que íbamos a correr la Vuelta a España era una ilusión que la expresábamos en alta voz. Que Richard lo vaya a hacer es un estímulo para los jóvenes y un llamado de atención para las autoridades deportivas”, dijo con énfasis Pedro Rodríguez, ganador de cinco vueltas al Ecuador en los años ochenta y noventa

.‘El Águila’ Rodríguez fue el primer ecuatoriano en correr en Europa. Fue segundo en la Vuelta a Navarra (España).

“Lo que nosotros hicimos, junto con Paulo Caicedo y Juan Carlos Rosero, no se compara con lo que hace Carapaz. Estamos contentos en el Carchi porque se trata de un chico del campo, que se crió ayudando a sus padres a labrar la tierra, a cuidar al ganado en la montaña, a soportar frío y jornadas duras de trabajo. Por eso es un batallador y ahora lo demuestra sobre una bicicleta”.



Desde el punto de vista técnico, Rodríguez dice que Richard Carapaz, “ya tiene cuatro años corriendo en Ecuador, Guatemala y España. Ha acumulado muchos kilómetros, no va a ganar la Vuelta a España, pero sí dará guerra a sus rivales. “Es un gran escalador, se formó en las montañas que tenemos acá en la serranía”.



La Vuelta a España se disputará desde este sábado 19, hasta el 10 de septiembre y tendrá 21 etapas, con un recorrido de 3 324,1 kilómetros. Ayer, Richard Carapaz, de 24 años, estaba ajetreado, entre los entrenamientos, las reuniones de planificación y el equipaje a alistar, pues hoy, el equipo Movistar World viaja a Nimes, desde donde saldrá la Vuelta.



Él le dijo a este Diario “quiero hacer un podio en una de las etapas”. Y que está apenado porque le negaron las visas a su esposa y dos hijos.



Ahora integra un joven equipo donde no estarán Alejandro Valverde ni Nairo Quintana.