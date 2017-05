José Francisco Cevallos dijo que doblará esfuerzos en la Gobernación y en Barcelona SC 

José Francisco Cevallos asumió su despacho en la Gobernación de Guayas la mañana de este jueves 25 de mayo del 2017. Tras un recorrido por las instalaciones de ese edificio, en el centro de Guayaquil, atendió a la prensa en su primera aparición pública como el máximo representante del Gobierno en la provincia.

El también presidente del club guayaquileño Barcelona dijo sentirse contento por ejercer la nueva función. Cevallos, de 46 años, refirió que recibió el cargo con orgullo y recordó que nació en Ancón, en la provincia de Santa Elena, pero aclaró que ha vivido en Guayas y que conoce la realidad de esta jurisdicción.

En ese sentido, indicó que algunos de los ejes en los que enfocará su gestión será trabajar por la seguridad ciudadana, buscar el bienestar social, la lucha contra el microtráfico y la corrupción.



El exministro del Deporte comentó que va a duplicar las funciones para poder cumplir con la Gobernación y Barcelona. “Aquí la que va a salir perjudicada es la familia que me va a ver menos”.



Este Diario le consultó respecto a sus aspiraciones políticas para la Alcaldía de Guayaquil en el 2019. Respondió que es prematuro hablar de ello y que por ahora se enfocará en sus actuales compromisos. “Lo demás, solo Dios sabe qué pasará el día de mañana”.

Cevallos dirige Barcelona desde octubre del 2015, ha sido arquero de la selección nacional de fútbol, de Liga de Quito, Barcelona y otros clubes. Él fue posesionado la noche del 24 de mayo como Gobernador de Guayas por el presidente Lenín Moreno.



El Jefe de Estado presentó a los integrantes de su Gabinete en una inédita ceremonia que se llevó a cabo ante una multitud en la Plaza Grande, en Quito.



El exarquero también se refirió a la futura relación con el alcalde Jaime Nebot. No ocultó sus intenciones de reunirse con él para trabajar en conjunto por temas de interés de los habitantes del Puerto Principal.



“Es importante la participación de todos, así que en ese aspecto no tengo ningún inconveniente de trabajar en conjunto (…) además que es barcelonista y coincidimos en eso”, anotó.



El Gobernador puntualizó que en las próximas horas tomará decisiones en cuanto a la conformación de su equipo en intendencias y jefes políticos. No adelantó nombres.