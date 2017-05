Celtics toman ventaja en semifinal; Jazz ganan a Clippers

El base Isaiah Thomas superó el efecto emocional de la pérdida de su hermana menor en trágico accidente de tráfico y se convirtió de nuevo en el líder de los Celtics de Boston, que se pusieron con ventaja en el inicio de la serie de semifinal de la Conferencia Este.

Mientras que el alero Gordon Hayward encabezó el ataque balanceado de los Jazz de Utah, que lograron el pase a la semifinal de la Conferencia Oeste y tendrán como rivales a los Warriors de Golden State, que llevan una semana sin competir después de haber barrido 4-0 a los Trail Blazers de Portland en la primera ronda.



Thomas aportó 33 puntos y nueve asistencias y los Celtics encestaron 19 triples en su triunfo por 123-111 que lograron ante los Wizards de Washington en el primer partido de semifinales de la Conferencia Este.



Thomas se convirtió en el líder del ataque del equipo de Boston, que concluyó la temporada regular con la mejor marca de la Conferencia Este.



La gran labor ofensiva de Thomas se dio un día después de asistir al funeral de su hermana menor, que murió en un accidente automovilístico a principios de este mes en Tacoma, estado de Washington.



La aportación ofensiva de Thomas junto a la gran labor que completaron los hombres altos encabezados por los pivotes, el dominicano Al Hoford y el canadiense Kelly Olynyk.



Horford aportó un doble-doble de 21 puntos, 10 rebotes, incluidos nueve ofensivos, y puso un tapón, mientras que Olynyk como reserva llegó a los 12 tantos y capturó cuatro balones bajo la canasta de los Celtics.



Con su victoria, los Celtics toman ventaja de 1-0 en la serie que se juega al mejor de siete. El segundo partido se jugará el martes nuevamente en el TD Garden de Boston, el campo de los Celtics.



Los Wizards contaron con el ataque del escolta Bradley Beal, que aportó 27 tantos, pero el base estrella John Wall esta vez no pudo ser factor ganador aunque consiguió un doble-doble de 20 puntos y 16 asistencias.



El alero Hayward anotó 26 puntos en el triunfo de los Jazz, que pasan a la semifinal tras derrotar como visitantes (91-104) a los Clippers de Los Ángeles.



Con su triunfo, los Jazz dejaron marca de 4-3 en la serie de primera ronda que se jugaba al mejor de siete y se convirtieron en único equipo que sin tener la ventaja de campo logró el pase a las semifinales.



El base George Hill y el ala-pívot Derrick Favors aportaron 17 puntos cada uno y también ayudaron al triunfo de los Jazz que no habían ganado una serie de la fase final desde la temporada del 2010.



El pívot DeAndre Jordan logró 24 puntos y 17 rebotes, para aportar su séptimo doble-doble durante la serie para los Clippers, mientras que el escolta reserva Jamal Crawford sumó 20 tantos como sexto hombre.



El base Chris Paul, líder del equipo, no tuvo su mejor rendimiento al anotar solo 13 puntos en lo que pudo ser su último partido con los Clippers, ya que este verano se convierte en agente libre sin restricciones, lo mismo que el ala-pívot Blake Griffin y el escolta J.J.Redick.



La baja producción final de Paul fue uno de los factores que dejaron a los Clippers eliminados por segunda temporada consecutiva en la primera ronda de los playoffs a pesar de tener en la serie la ventaja de campo.



El año pasado, los Clippers cayeron ante los Trail Blazers de Portland, después de que se lesionasen Paul y Griffin.