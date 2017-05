Los Cavaliers, de LeBron James, no son favoritos ante los Warriors en la NBA

Muy pocos dentro del mundo del baloncesto y de las apuestas ven a los actuales campeones de la NBA, los Cavaliers de Cleveland, como el equipo favorito cuando a partir del 1 de junio comiencen la defensa del título frente a los Warriors de Golden State, los rivales que tendrán por tercer año consecutivo.

No solo no son favoritos ni entre los expertos ni en las apuestas sino que esta vez son menos también los consideran que van a tener la oportunidad de ganar la serie de las Finales de la NBA.

A pesar que se les reconoce a los campeones que son el mejor equipo de la Conferencia Este y que tienen a la gran estrella como es el alero LeBron James, quien el pasado jueves rompió el récord de Michael Jordan como máximo anotador de los playoffs de la NBA.

🎥 Con este triple superó LeBron a Jordan pic.twitter.com/rKjL66iLgl — LeBron en Español (@LeBronSpainFans) 26 de mayo de 2017

Pero ahí queda todo, el resto la realidad objetivo es que los Warriors con la adquisición del alero Kevin Durant son mejor equipo en todas las facetas del juego.

Todo lo anterior es lo que se valora y se analiza dentro de la NBA como preámbulo lo que será otro duelo histórico y de revancha sobre revancha, algo que de alguna manera también tienen asimilado los propios jugadores de los Cavaliers aunque también están dispuestos como en el 2016 a cambiar los pronósticos.

"Esto de ser víctimas me divierte, porque sí, después de todo estamos defendiendo nuestro título", comentó el ala-pívot de los Cavaliers, Kevin Love. "Intentamos repetir, que es algo bien difícil. Creo que lo utilizaremos como motivación, pero no vamos a caer en eso. Me es difícil decir que es el caso. No siento que seamos los desfavorecidos y habrá que jugar".



El argumento de Love es que cuando se han enfrentado entre ambos, los Cavaliers siempre se han adaptado bien y respondido de manera positiva.



Es posible aceptar la perspectiva de Love, pero mientras los equipos se preparan para el primer juego de la serie, el jueves en el Oracle Arena de Oakland, los comentarios que el ala-pívot de los Warriors, Draymond Green, hizo en octubre, aún resuenan en Cleveland.

Aún dolido después de que los Warriors dejaron escapar una ventaja de tres juegos a uno en la final del año pasado ante Cleveland, el extrovertido Green, quien fue suspendido en el quinto partido de esa serie, en una auténtica "marrullería" y "provocación" de James, dijo que si tiene una oportunidad, planea "destruir y aniquilar" a los Cavaliers.



Love elogió la competitividad de Green y lanzó una sutil advertencia a todo el norte de California. "Dijo que nos quería ver", recordó Love. "Aquí estamos, a partir del jueves".

El tercer episodio de la trilogía está repleto de historias, la principal es ver si James y compañía cuentan con el suficiente arsenal para un duelo mano a mano con los Warriors, que tendrán el apoyo de Durant, mejor defensa y un banquillo que asusta, además de ser de nuevo el equipo con la mejor marca de la temporada regular.

Los Warriors han estado imparables en los playoffs con marca perfecta e histórica de 12-0 tras barrer la series ante los Trail Blazers de Portland, Jazz de Utah y Spur de San Antonio.

Además el margen en cada una de las victorias ha sido con un promedio de 16,3 primer equipo en iniciar 12-0 y con un margen de victoria promedio de 16,3 puntos, el mayor en la historia.

Ante esa realidad el mundo de las apuestas no tiene ninguna duda del equipo favorito y dan a los Warriors como amplio ganadores y favoritos a conseguir el título de campeones, que sería el segundo en tres años y también ante los Cavaliers.

Por su parte, James solo se refirió a los Warriors como "ese gigante" y "una bestia" después del triunfo en el quinto partido de las finales de la Conferencia Este que ganaron 4-1 a los Celtics de Boston, donde se convirtió en el máximo encestador de la NBA en los playoffs tras superar al legendario Michael Jordan.



James optó por no hablar de los Warriors después del encuentro y prefirió celebrar su tercer título de conferencia consecutivo con Cleveland y su séptima final consecutiva.

La estrella de los Cavaliers tampoco comentó el sábado con la prensa, dejándole a Love la tarea de portavoz extraoficial, mientras el mundo del deporte se acerca a un duelo que parecía inevitable desde el momento en que finalizó la serie por el campeonato del año anterior.

Se le preguntó a Love si los Cavs querían a los Warriors como rivales.



"¿Querer a los Warriors?" preguntó. "Se han mantenido en la cima, el mejor equipo de la liga durante los últimos tres años. Han sido súper poderosos. Más o menos pensamos que los veríamos. Han jugado grandioso este año".

"Obviamente al añadir a un MVP a un equipo que ya tiene a un jugador que ha ganado dos veces el premio los hace más poderosos", admitió Love. "Es difícil decir que no lo esperábamos; sabíamos que estarían ahí, así que alguna manera estamos preparados".