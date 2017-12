Carneras hace historia en el fútbol femenino de Azuay

El club Carneras UPS de Cuenca sigue haciendo historia en el fútbol femenino de Azuay. A sus logros se suma el título nacional Sub 16 y la clasificación automática a la fase final de la Liga Sudamericana, que será en febrero del próximo año en Asunción, Paraguay.

Mientras en la Sub 14, también en damas, el conjunto quiteño Espuce se proclamó campeón después de vencer 3-2 a su similar de Federíos. Igual representará al Ecuador en la capital paraguaya dentro del programa promovido por la Confederación Sudamericana de Fútbol.



La fase final de los torneos nacionales Sub 14 y 16 se desarrolló en Quito, el pasado fin de semana, teniendo como escenario la cancha sintética de la Casa de la Selección. Allí, Carneras UPS ganó 2-1 al representativo ambateño Soccer Girls, con goles de Fernanda Estrada y Kareli Alvarado.



Antes del título Sub 16, el equipo salesiano fue subcampeón nacional en la categoría abierta y ascendió a la Serie A del balompié femenino. Eso ocurrió en julio del 2015. Desde entonces, también ha incluido a sus jugadoras en las diferentes preselecciones nacionales.



El equipo campeón actuó todo el cotejo final con las mismas 11 jugadoras. Con Sabrina Robles, en el arco; Doménica Ávila, Amalia Moncayo (capitana), Jenifer Merchán y María José Villacís, en la defensa; Fernanda Estrada, Evelin Bermeo, Dana Pesántez y Tatiana Bermeo, en el medio campo; Doménica Maldonado y Kareli Alvarado, en la delantera.



Según Édison Méndez, coordinador general del fútbol femenino de Carneras UPS, el éxito no es solo del club sino de Azuay porque se está representando a escala nacional. A su criterio, la experiencia adquirida por algunas integrantes en la Serie A fue determinante para la consecución del primer título nacional.



Además, cuatro de ellas: Robles, Moncayo, Estrada y Pesántez estuvieron en los microciclos de las preselecciones nacionales Sub 17 y 18. También jugaron el último cuadrangular de la Serie A, que se desarrolló hace dos semanas. Al grupo de jugadoras que militan en el equipo de primera se suman Karelis Alvarado y Tatiana Bermeo.



José Moncada, técnico campeón, contó que el título es fruto de un proceso iniciado hace cinco meses. Se armó el plantel tras probar a 60 jugadores entre cuencanas y de otras provincias. Se quedaron solo las locales. Las integrantes de las formativas, de reserva y del equipo de primera fueron la base del plantel.



La clave del éxito, según Moncada, estuvo en la unión del grupo. “Hubo solidaridad y eso se reflejó en la cancha”. Además, reconoció que la experiencia de las seis jugadoras que militan en la Serie A fue clave. Se suma la gran actuación de la arquera Sabrina Robles, quien atajó dos penales en el partido de la semifinal, que definió el finalista.



El estratega destacó la actuación de la volante Fernanda Estrada, quien a lo largo del torneo mostró un excelente nivel técnico. “Es quien tomó la batuta del equipo dentro de la cancha, con su experiencia en primera”. Todas las integrantes del equipo son cuencanas.



No todo fue felicidad para alcanzar el éxito. El DT reconoció el esfuerzo económico que hicieron los padres de familia para cubrir los gastos de alimentación, transporte y estadía en los viajes a Santa Elena (donde se jugó la tercera etapa) y a Quito. Incluso por falta de recursos no viajaron a la etapa final algunas jugadoras.



Sin embargo, Méndez reconoció el respaldo que las autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana brindaron al proyecto, con el aval y su infraestructura deportiva (canchas, gimnasios, camerinos, balones…). Él está convencido que, siendo campeón, el apoyo será mayor con miras al desafío internacional del 2018.



Carneras UPS cuenta con 80 jugadoras que se entrenan por las noches, quienes pertenecen a la Serie A, reservas y formativas (de 14 y 15 años). Además, hay unas 100 alumnas desde los cuatro hasta los 12 años que integran la escuela de fútbol Carneritas, que arrancó hace en agosto pasado.



El torneo nacional Sub 16 arrancó con 24 equipos y se eliminaron a través de una serie de cuadrangulares.