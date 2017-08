Carlos Tévez regresa a Argentina pero sigue lejos de Boca Juniors

El futbolista argentino Carlos Tévez, jugador del equipo chino Shanghái Shenhua, recibió permiso del club para regresar a su país natal y recibir tratamiento en una lesión en la pantorrilla, según informó hoy, 16 de agosto de 2017, la agencia de noticias oficial china Xinhua en base a fuentes del club.

El viaje de Tévez a Buenos Aires fue aprobado después de que el futbolista de 33 años accediera por escrito a regresar a Shanghái antes de final de mes.



En los últimos días la prensa deportiva había especulado sobre la posibilidad de que Tévez volviera a su antiguo equipo, el Boca Juniors, ya que supuestamente el futbolista no estaría contento en China, donde no está teniendo los resultados esperados.



Sin embargo, recuerda Xinhua, el exatacante del Manchester United y la Juventus tiene una cláusula en su contrato que estipula que Boca debe pagar la mitad de su cuota de transferencia si no completa su contrato de dos años.



Tévez se ha perdido los dos últimos partidos del Shanghái Shenhua debido a los problemas en la pierna y ha marcado sólo dos goles en 11 partidos de la Superliga China esta temporada.



El equipo dirigido por el uruguayo Gustavo Poyet es el eterno aspirante a lograr el título de la máxima competición futbolística del gigante asiático pero esta temporada, que concluirá el próximo mes de noviembre, ocupa el puesto once en la clasificación.



Tévez llegó al club en enero tras un acuerdo entre el Shenhua y el Boca Juniors tras una operación en la que el club argentino recibió USD 11 millones.



Además, según informaciones publicadas por la prensa oficial china que nunca fueron confirmadas por el delantero, "El Apache" cobra USD 40 millones anuales y es por tanto uno de los futbolistas mejor pagados del mundo.