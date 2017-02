Carlos Luis Morales: ‘Ordenaremos el fútbol de Guayaquil’

¿Preocupó a las autoridades el incidente en el estadio Monumental, el pasado 5 de febrero?

Prendió las alarmas nuevamente, hace algunos años tuvimos que sufrir la muerte de Carlitos Cedeño, acto que conmovió a todo el país. Del incidente de inicios de mes tengo una imagen grabada de hinchas lanzándose piedras y una madre dando de lactar junto a ellos, terrible.

¿Toda la barra Sur Oscura merece la sanción impuesta?

No toda la barra está vinculada, es un grupo minúsculo que hace quedar mal a una agrupación que fue creada con el objetivo de alentar a Barcelona, de ser el jugador 12. Me hubiera encantado que la Sur Oscura existiera cuando yo jugaba.



¿Cómo controlarlos?

Tendrán que asociarse, para acabar con la pugna de poder. Podrían elegir una directiva cada dos años, de manera que se ordenen y no haya peleas. Las escenas que vimos no se deben repetir.



¿Se debe reforzar la Policía para evitar estos desmanes?

Hay que separar las cosas, la Policía Nacional está para custodiar los exteriores del estadio. Desde el Municipio de Guayaquil queremos establecer una ordenanza para que los clubes contraten seguridad privada para el interior de los escenarios.



¿Cuáles son las bases de la ordenanza?

Por las competencias legales que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial le atribuye al Municipio. Hablamos de contratación de seguridad privada, control de boletaje y numeración de las butacas para regularizar el aforo de los estadios. No sé si los clubes van a protestar, pero se trata de un tema de inversión y de seguridad.



¿Ya no habrá policías dentro de los estadios?

Esto ocurre en todo el mundo, cuando hay problemas en las gradas o invasiones a la cancha, no son los policías quienes controlan sino la seguridad privada. La intención es que los clubes se involucren en la responsabilidad de la seguridad.



¿Cuándo estará lista la ordenanza?

Los concejales hemos mantenido ocho reuniones para pulir el proyecto, con los clubes será una penúltima reunión y luego va. Espero que para marzo esté lista, pero no es algo que se ejecutará de la noche a la mañana, tal vez en un año esté operativa, seremos flexibles con la economía de los clubes.



¿Cuál es el primer paso?

Partamos de seguridad privada y sistemas de circuito cerrado. No puede ser que en estadios tan modernos solo haya dos cámaras. El sistema Ecu 911 puede ayudar, pero la Policía está para ayudar afuera, dentro del estadio es responsabilidad de los clubes.



Contratar guardias privados es un gasto adicional. ¿Qué opinan los directivos de los clubes?

Tenemos que escucharlos, no estamos para imponer. Quien debe prevalecer es el ciudadano, no podemos quitarle la tradición familiar de ir a ver a su equipo. También vamos a tocar el aforo, sus intereses económicos. Pero más allá de eso debemos velar por la seguridad de los asistentes.



¿Regularizar el aforo forma parte de la seguridad en los escenarios?

Claro, tenemos que evitar la sobreventa de boletos. Hay ocasiones que los hinchas se quedan afuera del escenario, eso significa un atentado contra las personas que compran su boleto, tratamos de poner orden y los clubes tendrán que respetar.



¿Cómo normar eso?

Los clubes tendrán que trabajar con imprentas especializadas en temas de seguridad. La idea es evitar la reventa, hay personas que ponen los boletos en la calle y debemos eliminar eso. Que la gente pueda llegar cinco minutos antes del encuentro y tenga asegurada su silla, como en los partidos de la selección, es el objetivo.



¿No se contempla sanciones para hinchas?

Las penalizaciones serán para los clubes, Asociación de Fútbol del Guayas y al propio estadio, si no se cumple con las disposiciones municipales. No podemos criminalizar a los hinchas, porque para eso están los organismos de control que se rigen bajo el Código Orgánico Integral Penal, llámese Fiscalía del Guayas.