Carla Heredia alcanzó el primer lugar en el National Open de EE.UU.

El primer lugar lo tuvo que compartir. Carla Heredia, la Gran Maestra de Ajedrez, logró la primera posición en el National Open que se disputó en Las Vegas, que culminó el domingo último.

“Empatamos en la primera posición tres ajedrecistas. Fue un torneo muy difícil, en especial la final”, relató desde Estados Unidos.



Ella debe arribar a Quito este 26 de junio del 2018 luego de dos semanas de intensas partidas. “Llegué a la final contra Vilmos Blint, de Hungría, que tenía 6 puntos, no había perdido ninguna partida. Yo hice dos empates y tenía 5 puntos”.

Hizo tablas con Kimberly Liu y Lihong Tang, ambos de China, en la primera y cuarta partidas, respectivamente.



Reveló que sintió presión en el inicio por la campaña invicta del húngaro. “Él venía de lograr todos los puntos que disputó, así que tenía un juego muy consistente. Su estrategia en la final fue jugar para el empate, pero yo tomé riesgos”.



En la partida, Carla decidió tomar la iniciativa. “Me tocaba atacar, tomé mis riesgos, ­seguí adelante y pude ganar esa partida”.



Al final, fue primera con Blint y Lorand Kis, de EE.UU.



En el torneo participaron 106 ajedrecistas de 10 países. “Me gusta jugar los torneos abiertos que son mixtos, porque hay más competencia. Son pocos los torneos solo femeninos, porque no hay muchas deportistas que se decidan a practicar y jugar”.

En los 10 últimos días jugó el Open solo de mujeres, donde ocupó el cuarto lugar y luego el National Open, donde logró el primer lugar.

“Fueron jornadas intensas, jugué dos partidas por día, una en la mañana y otra en la tarde. Cada una duró entre cuatro y cinco horas. Hay que tener una gran preparación física y mental”.



Hace un mes llegó a Quito, para pasar vacaciones. Ese tiempo aprovechó para realizar la preparación física, “y jugando partidas contra la computadora, no he podido asistir a otro evento importante”.



La Gran Maestra, de 26 años, participó gracias al respaldo de Texas Tech University, de Estados Unidos, donde estudia una maestría en Gerencia Deportiva y Marketing. “El pasaje aéreo me lo pagué yo y la universidad asumió los gastos de alojamiento y alimentación”.



No había competido desde abril, cuando ganó el selectivo en Cuenca para la Olimpiada de Ajedrez que se disputará en septiembre. “En el Ministerio del Deporte (actual Secretaría), me ofrecieron pagar mi participación en dos eventos en España, en julio, como preparación para la Olimpiada. Espero que el dinero salga a tiempo para comprar los pasajes y gestionar la visa”.



La campeona de ajedrez llegará a Quito este 26 de junio del 2018 para seguir entrenándose.