Carla Heredia alcanzó el éxito y se graduó de psicóloga

Carla Heredia terminó el 2016 en medio de la celebración de su título profesional. Es psicóloga deportiva por la Universidad Texas Tech de Estados Unidos y ahora se apresta a iniciar su maestría en gerencia deportiva.

“Salir de la casa de mis padres para vivir en otro país y aprender más del ajedrez fue dejar mi zona de confort, pero era lo que necesitaba para mi desarrollo personal y deportivo”, relata la Gran Maestra de ajedrez desde Lubbock, Texas en Estados Unidos. Fue en el 2013 cuando dejó el país para iniciar una nueva etapa deportiva y académica.



“Me preparé para presentar a las pruebas de suficiencia del idioma y luego, para buscar la beca deportiva, tuve que estudiar matemáticas. Me decidí por Texas Tech por su programa de ajedrez”. En ese centro académico conoció al gran maestro Álex Onischuk, de origen ucraniano, pero que hoy representa a Estados Unidos.



“Es 80 en el mundo, esa fue una de las grandes motivaciones para venir. Con él he trabajado en el equipo A y B y, además, el año pasado pudimos conformar el equipo femenino”. Se muestra feliz con el cambio de vida que decidió asumir, “porque tengo más independencia, estoy pendiente de las cosas que debo hacer y resolver mis problemas”.



Conjuntamente con su equipo se encuentra en el ‘top’ 3 del Torneo Universitario, donde participan las 45 universidades de Estados Unidos. “Allí también están Harvard y Yale, que son muy conocidas en Ecuador. En diciembre del 2015 ganamos el campeonato por equipos”.



Se trata del certamen de mayor jerarquía de universidades en ese país, pero también intervienen en otros tres certámenes que se desarrollan en ese país. “El año pasado también competí en México”. Ella se entrena 10 horas a la semana, en promedio. También, trabaja en la oficina de ajedrez de la universidad.



“El año pasado fui asistente del gran maestro Álex Onischuk, y dictaba clases a los equipos C, D y E. Además, como becaria, todos los martes vamos a dar clases a niños de las ciudades cercanas de la universidad; es una especie de voluntariado”. En estos equipos hay una diversidad de nacionalidades. “Una de las políticas del programa de ajedrez es seleccionar buenos ajedrecistas, pero también buscar a deportistas de diversos países”.



Si bien tiene este compromiso académico con Texas Tech, siempre que debe representar al país lo hace con mucho gusto. “El año pasado estuvimos en las Olimpiadas de Ajedrez en Azerbaiyán, donde Ecuador logró una histórica actuación”. Carla habla con mucha seguridad y, hasta cierto punto reclama un reconocimiento de la opinión pública por esa actuación, porque el equipo femenino se ubicó 27 entre 149 selecciones nacionales.



Fue segundo a nivel latinoamericano, detrás de Cuba que quedó en el lugar 18. En las competencias que corresponden a eventos internacionales, en los que no v a representar a la universidad sino al país, recibe el permiso de los docentes. “Al retorno fue duro igualarme pues estuve ausente por un mes”.



Esa ausencia no impidió que se haya graduado con honores. Fue una de las mejores de su promoción. “Manejo y comprendo mejor el inglés, pero hubo semestres en los que me costaba mucho hacer mis tareas y trabajos. Mis compañeros lo hacían en dos horas y yo en cuatro”.



Biografía



Origen. Nació el 10 de febrero de 1991 en Quito.



Palmarés. Es Gran Maestra (2012) y Maestra Internacional (2008). Logró los títulos mundiales de la Amateur Chess Organization (2014 y 2015).