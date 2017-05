Volkswagen potencia a su modelo de acceso

Volkswagen volverá a implantar las míticas siglas GTI en su modelo de acceso a la gama. El up! GTI Concept, que se presentará en pocos días, será un fiel reflejo del modelo de producción que verá la luz a principios del 2018.

El up! GTI será un deportivo a carta cabal. Su motor 1.0 turbo con 115 HP le convertirán en el up! más potente y por tanto en el más veloz, ya que alcanzará los 197 km/h de velocidad punta y acelerará de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos.



El nuevo vehículo hace una clara alusión al auto que dio vida a las siglas más famosas del mundo del motor: el Golf GTI Mk I de 1976. Aquel mítico modelo desarrollaba 110 caballos, pesaba 810 kilos y alcanzaba los 182 km/h.



La propuesta ‘racing’ del up! GTI se complementa con detalles tales como la carrocería con altura rebajada en 15 mm, aros de 17 pulgadas, una franja roja en la mascarilla, alerón trasero y asientos con tapicería de cuadros, entre otros.



Fuente: elmundo.es/motor