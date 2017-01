China está en la mira de Diego Morán para el 2017

Diego Morán es, indudablemente, uno de los pilotos más exitosos y experimentados del país en la modalidad de circuitos, pues suma ocho títulos nacionales en dos categorías: tres en la 1 451 a 1 650 cm3 y cinco en la 1 651 a 2 050 cm3.

Diego Morán se destacó en la monomarca Caterham de Colombia, en el 2015. Foto: Archivo/ CARBURANDO

Además, ha tenido la oportunidad de competir en otros países de la región, en los que ha logrado importantes resultados. Por motivos de trabajo hace seis meses cambió su residencia a Shanghái, China, donde intenta involucrarse en el automovilismo local.



En una conversación con CARBURANDO, el ibarreño hace un repaso de sus logros más recientes y habla de sus proyectos en el corto plazo.



¿Cómo se desarrolló tu carrera deportiva en las últimas dos temporadas?

Después de ganar mi octavo Campeonato Nacional de Circuitos en el 2015, fui a Colombia a competir en la monomarca Caterham. Empecé bastante bien y siempre estuve peleando los primeros lugares. De hecho, fui el segundo piloto con más mangas ganadas y salí vicecampeón en dos minicampeonatos. El balance general de esa experiencia es muy positivo y quedé muy satisfecho con mi rendimiento. Para la temporada 2016 ya no pude seguir en la monomarca porque surgió una oportunidad de trabajo en China y me fui a vivir en Shanghái.



Sin embargo, participaste en la primera válida del Nacional de Circuitos del año pasado. ¿Cómo fue esa experiencia?

​Antes de viajar a China participé en la primera válida del Campeonato 2016. Gané la carrera en mi categoría y también la segunda manga de la general.



No tenía previsto volver a competir en el país en el 2016, pero un auspiciante me ofreció la posibilidad de venir para participar en las Seis Horas de Ecuador, en septiembre. La carrera correspondía a la cuarta válida del Campeonato, y, como mi auto estaba prácticamente listo, acepté la propuesta y vine por cinco días. En la carrera, íbamos ganado con ocho vueltas de ventaja sobre el segundo clasificado de la categoría, hasta que, a falta de 45 minutos para el final, se dañaron la cuarta marcha y un retén de aceite de la caja de cambios.



Eso nos hizo perder mucho tiempo porque nos obligaba a entrar a ‘pits’ con frecuencia para poner aceite en la caja. Al final perdimos la punta pero terminamos la carrera en segundo lugar. Yo había planificado venir al país a pasar las fiestas de fin de año con mi familia, y coincidió que la final del Campeonato se iba a disputar en diciembre.



Entonces aproveché para participar en esa carrera y gané. Quedé primero en puntos, pero hubo una modificación al reglamento según la cual para ser campeón se necesitaba haber corrido en cuatro de las cinco válidas. Como yo había corrido solo en tres, el título de la categoría quedó en manos de Cristian Naranjo.

En la final del Campeonato Nacional de CIrcuitos logró su última victoria. Foto: cortesía Diego Morán

¿Cómo afectó a tu carrera deportiva el traslado a China?

Ha sido difícil, porque llegué a hacerme de un nombre en el automovilismo de Ecuador, Colombia, Perú y Costa Rica, pero en China soy un completo desconocido.



Sin embargo, me he puesto en contacto con equipos de allá para intentar involucrarme en el automovilismo de ese país. Pero es un medio más profesional, más caro y mucho más difícil de acceder. Para febrero tengo planificado hacer unas pruebas con un Fórmula Renault, con un TCR (turismo con motor 2 000 turbo) y con un GT.



No obstante, más que del resultado de los 'tests' mi participación dependerá del presupuesto que yo pueda aportar para correr una temporada allá. Afortunadamente, Continental me ha ratificado su apoyo como patrocinador y espero que algo se pueda concretar.



Eres un piloto con 38 años de edad. ¿Hasta cuándo te ves en el automovilismo?

Hasta cuando me aburra. Retirarme no está en mis planes cercanos porque sé que aún soy un piloto rápido, que puedo ganar carreras y que lo disfruto. Seguiré haciendo esto mientras sienta que todavía puedo ser mejor.