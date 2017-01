El habitáculo del auto requiere una serie de cuidados para garantizar su limpieza

El uso constante de un vehículo y los factores externos provocan un desgaste natural y progresivo en todos sus componentes. El habitáculo es uno de los que más sufren de este efecto debido a que los pasajeros interactúan con sus elementos todo el tiempo.

Es por eso que los expertos recomiendan proteger el interior con limpiezas periódicas y mediante el uso de productos adecuados para cumplir con este proceso.



Jaime Guerrero, gerente general de J.G. Globalcolor, distribuidor de la marca Meguiar’s para Ecuador, asegura que se deben tomar en cuenta varios factores a la hora de someter a un vehículo a un proceso de aseo. "Hay técnicas, procesos y productos. Los clientes deben optar por una buena marca que goce de reconocimiento del mercado. Meguiar’s, por ejemplo, tiene productos específicos para la limpieza de cada componente interior de un vehículo, ya sea que esté hecho de tela, cuero, vinil, plástico, entre otros", sostiene.

Los especialistas en este tema recomiendan recurrir a productos que, por ejemplo, en el caso del panel, no solo quite la suciedad sino que también ofrezca una acción protectora a mediano plazo. "Existen limpiadores que tienen protección UV, esto no solo que mantiene la apariencia reluciente sino que lo protege de su desgaste", dice Guerrero.



En los asientos también se pueden aplicar distintas sustancias dependiendo del material del que estén elaborados. Una de las novedades en este sentido es la lavada en seco, que evita que aparezcan malos olores derivados de la limpieza con agua.

Los vidrios también deben ser limpiados cuidadosamente para tener una visión clara del exterior. CARBURANDO

En centros especializados de lavado también se sugiere el uso de microfibra o guantes de microfibra para aplicar los distintos productos. Estos evitan que las pelusas permanezcan aún después de la limpieza o que el polvo o la suciedad rayen la superficie.