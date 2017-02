José Francisco Cevallos Jr. aún no renueva su contrato con Liga de Quito

José Francisco Cevallos, arquero y capitán de la Selección ecuatoriana Sub 20 que compite en el Sudamericano de la categoría, finalizó su contrato con Liga de Quito, en el 2016.

El club albo espera que el golero retorne del plantel tricolor para que renueve su vinculación. “La intención es que él (Cevallos) continúe en Liga. El terminó su contrato el año anterior. Para eso habría que renovar. La intención de Gabriel es continuar en Liga y del equipo también contar con sus servicios”, explicó Santiago Jácome, gerente deportivo del equipo universitario, a radio La Deportiva.



El dirigente agregó que los directivos de LDU esperan reunirse con el jugador tras su participación en el Sudamericano para renovar la vinculación.



Cevallos es uno de los líderes de la selección Sub 20, que este sábado -11 de febrero del 2017- jugará ante Uruguay a las 20:00, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, por el club de clasificación al Mundial Sub 20 de Corea del Sur, en mayo.



El guardameta es uno de los jugadores que ha actuado en todos los partidos del Sudamericano Sub 20 que se disputa en Ecuador. Con el plantel principal de los albos, ha jugado en dos encuentros.