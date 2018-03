'Canelo' Álvarez da positivo en un control antes de enfrentar a Golovkin

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez dio positivo en un control antidopaje por el anabolizante 'Clembuterol', anunció la empresa que promociona su pelea con el kazajo Gennady Golovkin por la unificación de los títulos de los pesos medianos.

“Como parte de las pruebas voluntarias a las que 'Canelo' Álvarez insistió previas a la pelea del 5 de mayo, uno de los resultados dio positivo por niveles de Clembuterol, en línea con la contaminación de la carne que ha afectado a decenas de atletas en México en los últimos años”, explicó Golden Boy Promotions en un comunicado.



El Clembuterol es un medicamento anabolizante que se utiliza para aumentar el peso o la masa muscular de un organismo.



“Esos valores están dentro del rango de lo que se espera por una contaminación de carne”, dijo Daniel Eichner, director del SMRTL, el laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje que llevó a cabo los análisis.



El mexicano se mostró sorprendido y avisó de que tomará medidas para limpiar su nombre.



“Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me enfada porque nunca me había ocurrido. Me someteré a todos los controles que sean necesarios para aclarar esta situación tan embarazosa y confío en que la verdad al final prevalecerá”, señaló Canelo, según el comunicado.



La empresa que promociona la pelea añadió que Canelo ha sido sometido a docenas de análisis en sus últimas 12 peleas y todos resultaron negativos.



La pelea entre Golovkin y 'Canelo', de momento, sigue en pie. En un combate bautizado como “ Supremacía ” , se pondrán en juego en Las Vegas los títulos mundiales de la AMB, CMB, IBO, FIB, The Ring y el lineal vacante del peso mediano.