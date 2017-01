Se definió el calendario y así quedó la primera fecha del torneo ecuatoriano

La Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) y el Delfín, fueron los únicos que presentaron propuestas de calendario para el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2017 que se definió la noche del 17 de enero.

Guillermo Saltos y Rómulo Aguilar fueron los delegados del directorio para revisar las propuestas. Tras 10 minutos de análisis se decantaron por el fixture que mocionó AFNA, por tener menos errores.



La primera etapa del campeonato arrancará este 29 de enero y finalizará el 9 de julio. La segunda etapa arrancará inmediatamente, el 16 de julio y finalizará el 10 de diciembre.



En caso de haber finales, se jugarán el 13 y 17 de diciembre. Se acordó que el torneo no se paralice por los partidos de la selección, al igual que el año pasado. El único fin de semana que no se jugará, será cuando se realicen los comicios nacionales.



Según contó Miguel Almedida, presidente de la Universidad Católica, durante una reunión en la presidencia de la FEF, los clubes acordaron que la primera fecha de juegue de forma íntegra, el domingo 29 de enero.



El único partido que no se jugará, de la primera fecha, será el que iban a efectuar El Nacional e Independiente Del Valle. Ambos jugarán la Copa Libertadores. Luego del sorteo de las nomenclaturas así quedó la primera fecha del campeonato:

Domingo 29 de enero

Clan Juvenil vs Liga de Quito (11:30)

Estadio: Rumiñahui



Macará vs Fza. Amarilla (11:30)

Estadio: Bellavista



Dep. Cuenca vs Barcelona (11:30)

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar



Emelec vs U. Católica (Por definir)

Estadio: Por definir



Delfín vs River Ecuador (15:00)

Estadio: Jocay