Brasil y Colombia, cara a cara en amistoso por el Chapecoense

Brasil y Colombia se vuelven a medir mañana en uno de los duelos de selecciones más intensos de los últimos años en el fútbol sudamericano, esta vez en un partido benéfico en favor de las víctimas del accidente aéreo del club brasileño Chapecoense.

El cruce bautizado como el "Juego de la amistad" se jugará a las 21:45 local (18:45 de Ecuador) en el estadio 'Engenhao' de Río de Janeiro. La recaudación será destinada íntegramente a los familiares de los jugadores, directivos y miembros del cuerpo técnico del Chapecoense que murieron en la tragedia aérea del 28 de noviembre del 2016.



El accidente que costó la vida a 71 personas, entre ellas 19 jugadores del 'Chape', enlutó entonces al fútbol mundial. El modesto club del sur de Brasil viajaba a disputar su primera final internacional, un duelo con el Atlético Nacional por el título de la Copa Sudamericana.



El avión que trasladaba al equipo se estrelló poco antes de llegar a Medellín por falta de combustible. El seleccionador brasileño, Tite, no convocó para el partido a Neymar y otras estrellas que militan en clubes europeos para enviar a la cancha sólo a jugadores de la Liga local.



La gran novedad es el regreso del veterano Robinho a la 'canarinha'. El ex jugador del Real Madrid y el Manchester City, actualmente en el Atlético Mineiro, deberá saltar al césped del 'Engenhao' como titular. Otro veterano que volvió a una convocatoria de Brasil es Diego Ribas (31 años), ex jugador del Atlético de Madrid, entre otros clubes europeos, y ahora en filas del Flamengo.



"Es una posibilidad real de evaluación, de estar presente en la selección", explicó Tite antes del partido sobre la nómina. "Es una competición, con todo lo que tiene de homenaje", animó al plantel. El entrenador asumió la dirección del equipo el año pasado, con la 'canarinha' sumida en una profunda crisis futbolística, y lo llevó en pocos meses a la cabeza de la tabla de las eliminatorias mundialistas sudamericanas con una racha de victorias.



El seleccionador colombiano, el argentino José Pekerman, también destacó al cruce como una oportunidad para foguear a nuevos convocados. "Estas oportunidades sirven para que aparezcan jugadores que después pueden ser útiles", comentó. "La idea es que los jugadores tengan una expectativa y sepan que están en la órbita y que uno los está mirando", agregó.



Pekerman sumó hace unos días a cuatro jugadores que militan en el extranjero a la nómina de convocados del fútbol colombiano. Entre ellos están tres jugadores que militan en Brasil: Vladimir Hernández y Jonathan Copete, ambos del Santos, y Gustavo Cuéllar del Flamengo. Los cafeteros también contarán en el cruce con Teófilo Gutiérrez, de Rosario Central de Argentina.



Posible alineación de Brasil: Weverton; Fagner, Geromel, Rodrigo Caio e Fábio Santos; Walace; Willian Arão, Lucas Lima, Dudu y Robinho; Diego Souza DT: Tite



Posible alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, William Tesillo, Farid Díaz; Abel Aguilar, Macnelly Torres, Gustavo Cuéllar, Vladrimir Hernández; Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja. DT: José Pékerman Estadio: Nilton Santos de Río de Janeiro ("Engenhao")