Brahian Alemán busca un nuevo equipo para dejar Liga de Quito

El empresario Gerardo Arias tramita la salida de Liga de Quito del mediocampista uruguayo Brahian Alemán para incorporarlo a un equipo en el exterior. Así lo reveló Esteban Paz, directivo del cuadro universitario.

Según el dirigente, el empresario del charrúa maneja entre tres y cuatro ofertas por el volante uruguayo, quien marcó cuatro goles en 34 partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol del 2016 con la camiseta de los universitarios. Esta producción contrastó con su campaña 2015 en Barcelona S.C., donde fue una de las figuras del plantel torero.



"Alemán es un jugador que tiene muchas condiciones, mucha calidad, pero nunca terminó de acoplarse y adaptarse. Nosotros queremos un jugador que tenga un absoluto compromiso de estar en Liga. Y, si es que no tienen 100% el compromiso, nosotros no podemos contar con él", señaló Paz, en una entrevista en Área Deportiva.



En el 2016, el jugador mostró destellos de su fútbol y mantuvo polémicas por sus conflictos con jugadores de su propio equipo. Uno de ellos ocurrió con el golero Daniel Viteri, con quien se recriminó durante un partido del torneo.



En Liga, están a la espera de las gestiones de Arias. El jugador tiene contrato con el plantel hasta diciembre del 2017.

“(Gerardo) Arias nos ha dilatado mucho la decisión. Yo le dije que esta semana tiene sí o sí que terminar de hacer estas negociaciones”, reveló Paz.



Alemán estaba incluido en la lista de jugadores que debían acudir la mañana de este 3 de enero a los chequeos médicos, en la Clínica Toa. Sin embargo, no asistió al igual que el peruano Írven Avila y el uruguayo Ramón Arias.