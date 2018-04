Carlos Góngora sumó su triunfo 15 en su carrera profesional de boxeo 

‘Como todas las peleas, estuvo muy fuerte. Mi entrenador Cirilo López analizó sus falencias y yo hice mi trabajo en el cuadrilátero”, dijo Carlos Góngora. El boxeador ecuatoriano sumó su decimoquinto triunfo, en el ámbito profesional.

El sábado último, en el ring de Marina Bay Sportrplex (Boston), derrotó a Lewood Dozier, de Estados Unidos, por KO en el tercer asalto. En los segundos iniciales de ese round, el ecuatoriano descargó una serie de golpes a su rival, a quien no le dio opción de defensa. Con golpes de izquierda y derecha llegó al torso y el rostro del rival.

“Hicimos un buen entrenamiento, cuidamos todo detalle para aprovechar cualquier descuido del rival”, añadió el pugilista, que ya volvió a Tena.



En su cuenta de Facebook trasmitió en directo el combate que fue seguido, especialmente por su familia y sus fanáticos. Un día antes publicó una foto con Bernard Hopkins, campeón mundial en el peso mediano. “Me lo encontré en el pesaje. Me preguntó que de dónde era, le conté de Ecuador y recordó la pelea que realizó con mi tío, Segundo Mercado. Nos hicimos la fotografía y también un video”.

Desde el 2015, el pugilista que estuvo a una pelea de lograr una medalla en los Juegos Olímpicos Pekín 2008, inició su carrera en el ámbito profesional. “Ya llevo 15 combates y 15 triunfos. Esa campaña me ha permitido mejorar mi ubicación en el ranking mundial. Estaba en el puesto 1 134 y ahora estoy 79. Tengo que llegar al Top 15 para tener opción de pelear por el título mundial. Vamos paso a paso”.

El pugilista añadió que en ese peso es el latinoamericano mejor ubicado y el mejor de Ecuador.



Góngora, que pelea en el peso de los 164 libras, se entrena en Tena y viaja a Estados Unidos la semana previa al combate. “Me encantaría entrenar y permanecer allá, pero es costoso. Necesito USD 3 000 mensuales para financiar la vivienda, comida, vitaminas y al cuerpo técnico. Entrenar en Boston me permitiría trabajar y hacer guantes con boxeadores de otros países, campeones mundiales, pero no cuento con un auspiciante”.



Este año espera sumar otras cuatro o cinco combates para mejorar su ubicación en el ranking mundial. “Tengo la opción de pelear cada mes, pero no es el objetivo, quiero llegar en las mejores condiciones a pelear por el título mundial. Tengo que cuidarme, soy un ser humano”.



Le atrapa la idea de disputar ese título en Ecuador, “tengo firmado un contrato con una empresa promotora, si me autorizan, me gustaría hacerlo en mi país”.



Carlos Góngora Mercado nació en Esmeraldas. Inició su carrera deportiva a los 12 años en la provincia de Orellana y luego se federó por Napo. Fue campeón en Juegos Bolivarianos y Sudamericanos.



Ha realizado su carrera profesional en Estados Unidos. Ya lleva 15 victorias al hilo.