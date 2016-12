Boca Juniors o China: Tevez mantiene suspenso sobre su futuro

El estelar argentino Carlos Tevez, ídolo en Boca Juniors, afirmó este jueves que aún no decidió si seguirá en 2017 en el club de sus amores o si aceptará una suculenta oferta para jugar en China, cuando la prensa deportiva daba por hecho el pase al fútbol asiático.

“Es una decisión muy personal. Decidiré qué hacer cuando tenga la cabeza fría”, dijo Tevez en una entrevista con el canal deportivo argentino TyC.



El delantero que se casará próximamente con la madre de sus tres hijos, afirmó que “no es momento de decidir nada , e insistió “están más que abiertas toda las posibilidades”.



El exdelantero de Manchester (United y City) y de Juventus de Italia, admitió que recibió una oferta suculenta del club chino Shanghai Shenhua, que según la prensa alcanza los 84 millones de dólares para dos temporadas, frente a los dos millones por año que cobra en Boca.



“Hoy está en quedarme en Boca. Lo estoy sufriendo mucho, no caigo. Todavía no me imagino irme, no me entra en la cabeza", admitió, cuando toda la prensa deportiva dio por seguro que el domingo jugará su último partido con la casaca auriazul.



Antes del receso de verano austral, Tevez aún debe jugar un partido del campeonato argentino, el domingo en la Bombonera frente a Colón de Santa Fe, donde se espera será ovacionado por la hinchada xeneize.



“No descarto pero tampoco lo pienso” que ese sea su último partido en Boca, insistió Tevez.

Carlitos no te vayas

El 'Apache' cumplirá 33 años en febrero y si bien no está en su mejor nivel, el domingo pasado se iluminó en gran forma en el superclásico River-Boca (2-4) , anotando dos goles en el césped del estadio Monumental.



En la Bombonera, el mítico estadio de Boca, los hinchas lo aclaman: “Carlitos no te vayas” , cantan.



Uno de los clubes más populares de América Latina no impedirá la partida de Tevez pero no dejará ir a su estrella sin cobrar una interesante indemnización por la transferencia.



Según Tevez, cuando decidió regresar a Argentina a mediados de 2015, tenía propuestas aún más abultada de China y Catar pero prefirió volver por elección familiar y para que sus tres hijos crezcan en su país.



Pero luego se enfrentó “con la realidad" . Ahora, dice, “todo en Boca es difícil, adentro y afuera de la cancha. La amargura es tan pesada cuando no salen las cosas” , dijo Tevez y admitió “si mi familia no disfruta daré un paso al costado” .



Formado en Boca e hincha del club, Tevez regresó a Buenos Aires en julio de 2015, al día siguiente de una final de la Liga de Campeones que perdió Juventus. En un año futbolístico mediocre del equipo auriazul, la llegada del astro le dio aire al presidente de Boca, Daniel Angelici, que fue reelecto a fin del año pasado.



El Shanghai Shenhua que lo demanda terminó cuarto en la última Superliga china y participará de la próxima liga de campeones de Asia.



Mientras que su clásico rival, Shanghai SIPG está tratando de incorporar al internacional brasileño Oscar (Chelsea) , el Shanghai Shenhua cuenta reforzar su plantel para terminar con la supremacía del Guangzhou Evergrande, séxtuple campeón de China en títulos.